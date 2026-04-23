240Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! Performans Canavarı Olacak

Büyük bir merakla beklenen OnePlus 16 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce kamera özellikleri sızdırılan cihazın şimdi de ekran yenileme hızı ortaya çıktı. Görünüşe bakılacak olursa bu yıl içinde tanıtılması beklenen söz konusu telefon özellikle ekranı ile fark yaratacak.

OnePlus 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh civarı

9.000 mAh civarı Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OxygenOS 17

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak OnePlus 16, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekran derin siyahlar elde ederek film sahnelerine daha iyi odaklanmamızı sağlarken yüksek yenileme hızı sayesinde ise geçiş ve kaydırma animasyonları epey akıcı hissiyat uyandıracak.

Hatırlayacak olursanız OnePlus 15'te 1800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti. Bu da bize ekran tarafında çok ciddi bir yenilik olacağını gösteriyor. Tıpkı yenileme hızında olduğu gibi maksimum parlaklık değerinin de daha yüksek olması bekleniyor.

OnePlus 16'da Hangi İşlemci Bulunacak?

OnePlus 16, 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alacak. Sekiz çekirdekli bu işlemci, bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla çok daha iyi bir performans elde etmenizi sağlayacak. Kafanızda aşağı yukarı bir tablo oluşması için örneklendirmekte fayda var.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin bulunduğu bir telefonda şu an çok yoğun efektlere sahip olup cihazı epey yoran Genshin Impact'te bile 60 FPS elde edilebiliyor. PUBG Mobile gibi popüler oyunlarda 120 FPS değerine ulaşılıyor. Yeni işlemci, bundan çok daha yüksek FPS vererek inanılmaz bir oyun deneyimi elde etmenizi sağlayacak.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Markanın yeni telefonu, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera içerecek. OnePlus 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera olduğunu göz önünde aldığımızda kamera tarafında önemli bir iyileştirme olacağını söyleyebiliriz.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın, 2026 yılının Ekim ayında tanıtılacağı iddia edildi. Elbette ki bu Çin lansmanı. Küresel lansmanın ise Kasım ayında gerçekleşeceği ifade ediliyor. Dev batarya, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızına sahip OnePlus 15 de geçen yıl Ekim ayında tanıtılmıştı. Görünüşe göre marka, lansmanı bir önceki modelle aynı döneme denk getirmek istiyor.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı ancak markanın hem OnePlus 15 hem OnePlus 15R modelleri şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkün.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15'in şu an 16 GB RMA ve 512 GB depolama alanı ile birlikte gelen versiyonu, 75 bin TL civarında bir fiyata satılıyor. OnePlus 16, bir önceki modele göre çok daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Bunu dikkate aldığımızda yeni telefonun da 80 bin TL üzerinde bir fiyatla satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki henüz konuya ilişkin resmî açıklama yok. Telefon farklı fiyatla gelebilir.

Editörün Yorumu

OnePlus 16'nın özelliklerine baktığımda çok geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacak bir akıllı telefon görüyorum. Cihaz, 240Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızı ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu, animasyonların çok akıcı bir hissiyata sahip olacağına işaret ediyor. Özellikle şimdiye kadar 60Hz ekran kullanmış kişiler aradaki farkı direkt görecektir.