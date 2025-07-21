BYD, Türkiye'de Çok Sevilen Araç Serisini Yeniledi: Ülkemize Ne Zaman Gelecek?

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden BYD, araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Dev marka son olarak merakla beklenen BYD Sealion 6 modelini resmen duyurdu. Kısa bir süre önce Singapur'da piyasaya sürülen otomobil, bu hafta Çin'de de görücüye çıkacak.

BYD, yeni otomobilini ülkemizde çok sevilen BYD Seal U Dm-i modelinin halefi olarak tanıtılıyor. Bu bağlamda yeni aracın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. İşte BYD Sealion 6'nın özellikleri ve yurt dışı fiyatı!

BYD Sealion 6 Özellikleri

Yeni BYD Sealion 6, yüzde yüz elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı seçenek ile piyasaya sürülecek. Tamamen elektrikli versiyon şirketin en yeni e-Platform 3.0 Evo mimarisi üzerine kurulmuşken, şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonu 5. nesil DM teknolojisiyle geliştirilmiş. Her iki versiyon da BYD'nin "Ocean" serisinden ilham alan, modern bir tasarım dilini benimsiyor.

Seal U’dan 2,5 cm daha uzun olan Sealion 6, 2.820 mm'lik dingil mesafesi, 4810 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip. Kapalı bir ön yüz ile karşımıza çıkan yeni otomobil, ikili paralel farlar, alt kısımda yer alan çift ızgara ve dalga formundaki stop lambalarıyla dikkat çekiyor.

Yeni otomobil iç mekan ve sürüş teknolojilerinde de epey iddialı. DiPilot 100 ADAS isimli gelişmiş otonom sürüş sistemini destekleyen BYD Sealion 6, araç içerisinde epey büyük bir dokunmatik multimedya ve eğlence erkanını bünyesinde barındırıyor. Bunun yanı sıra araç içerisinde ufak bir soğutucu dolap ve kablosuz şarj ünitesi de mevcut.

Gelelim performansa. tam elektrikli versiyonda üç farklı motor versiyonuyla geliyor. 180 kW veya 170 kW güç üreten tek motorlu seçenekler, 65.28 kWsa ve 78.72 kWsa kapasiteli batarya tercihlerine ev sahipliği yapıyor. Bu bataryalar yine sırasıyla 520 ve 605 kilometre menzil mesafesi sunuyor.

Elektrikli BYD Sealion 6'nın çift motorlu versiyonda ise ön tarafta 110 kW ve arka tarafta 180 kW'lık motorlarla geliyor. Aynı batarya seçenekleriyle sunulan bu versiyonun menzili ise 520 ve 605 kilometre olarak açıklandı.

Şarj edilebilir hibrit versiyon ise, 99 hp gücünde 1.5 litrelik bir içten yanmalı motor ve 160 kW (215 hp) gücünde bir elektrikli motorla sahneye çıkıyor. 18.3 kWsa ve 26.6 kWsa kapasiteli bataryalarla satışa sunulacak otomobil, bu pillerle sırasıyla 93 ve 130 kilometre menzil mesafesi vadediyor.

BYD Sealion 6 Fiyatı

Yeni BYD Sealion 6'nın Singapur pazarındaki fiyatı yaklaşık 166 bin dolar olarak açıklandı. Ancak bu yüksek fiyat etiketine neden olan vergiler düşüldüğünde, aracın Çin pazarında yaklaşık 22 bin ila 28 bin dolar arasında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması öngörülüyor.

Peki siz yeni BYD Sealion 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...