BYD, İki Yeni Üst Düzey Aracını Daha Türkiye'ye Getiriyor!

Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden BYD, rekorlar kırdığı Türkiye pazarı için tekrardan harekete geçti. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün’ün açıklamasına göre, şirketin iki yeni elektrikli aracı çok yakında Türkiye yollarında olacak.

Paylaşılan bilgilere göre, elektrikli D segment SUV modeli Sealion 7 ve kompakt tasarımıyla öne çıkan Atto 2, ekim ile aralık ayları arasında Türkiye’de satışa çıkacak. Peki bu yeni modeller hangi donanım ve özelliklerle gelecek? Türkiye’deki tahmini fiyatları ne olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

BYD Sealion 7 Özellikleri

BYD, geçtiğimiz yılın kış aylarında yeni SUV modeli Sealion 7'yi tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Geniş iç mekanı, güçlü motor performansı ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu model, özellikle aile kullanımı ve uzun mesafeli seyahatler için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Hem dış hem de iç tasarımında modern ve fonksiyonel çizgiler barındıran Sealion 7, estetikle konforu başarılı şekilde bir araya getiriyor.

Teknik donanımıyla da fark yaratan araç, yüksek menzil kapasitesi ve hızlı şarj özelliği sayesinde günlük kullanımda büyük kolaylık sunuyor. Tek şarjla yaklaşık 500 kilometre yol kat edebilen Sealion 7, uzun seyahatlerde sürücüsüne özgürlük sağlarken, gelişmiş batarya yönetimi sayesinde şarj süresini minimumda tutarak zamandan da tasarruf ettiriyor.

Güvenlik alanında da iddiasını sürdüren model; çarpışma önleme sistemleri, adaptif cruise control ve şerit takip asistanı gibi ileri seviye destek sistemleriyle donatılmış. Aynı zamanda geniş multimedya ekranı, sesli komut desteği ve akıllı bağlantı özellikleriyle yolculuklar boyunca konforu ve keyfi bir arada sunmayı amaçlıyor.

Batarya 91.3 kWh Menzil 500 km Motor 390 kW (523 beygir) Şarj 230 kW

BYD Sealion 7 Türkiye Fiyatı

Otomobilin Türkiye’deki resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak aracın İngiltere’deki güncel satış fiyatı 45 bin sterlin seviyelerinde. Bu rakam ve mevcut vergi oranları dikkate alındığında, BYD Sealion 7’nin Türkiye’de yaklaşık 3 ila 4 milyon TL aralığında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Elbette, aracın kış aylarında Türkiye’ye geleceği göz önüne alındığında, o dönemdeki döviz kuru ve vergi düzenlemeleri nihai fiyat üzerinde etkili olabilir.

BYD Atto 2 Özellikleri

BYD'nin bu yılın başlarında Avrupa pazarında satışa sunduğu Atto 2, özellikle B segment SUV sınıfında iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Firmanın yaptığı açıklamalara göre Atto 2, yenilikçi teknolojisi, modern tasarımı ve erişilebilir fiyat politikasıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Aracın teknik detaylarına baktığımızda, BYD’ye özgü 45.12 kWh kapasiteli Blade Battery teknolojisinin kullanıldığını görüyoruz. Bu batarya ile Atto 2, WLTP standartlarına göre 312 km karma menzil ve şehir içi kullanımda 463 km menzil sunabiliyor. Ancak modelin en çok eleştirilen noktalarından biri, hızlı şarj performansının sınırlı olması. Araç, 65 kW’a kadar DC şarj desteği sunuyor ve %10’dan %80’e 37 dakikada şarj olabiliyor.

Performans tarafında ise Atto 2, 130 kW (174 hp) güç ve 290 Nm tork üreten bir motorla donatılmış durumda. Bu özellikleriyle hem şehir içi kullanıma hem de günlük performans beklentilerine yanıt verecek düzeyde bir sürüş deneyimi sunuyor.

Batarya 45.12 kWh Menzil 463 km Motor 130 kW (174 beygir) Şarj 65 kW

BYD Atto 2 Türkiye Fiyatı

BYD Sealion 7 için yapılan kıyaslamaya benzer şekilde, Atto 2 modelinin İngiltere’deki satış fiyatı yaklaşık 28.000 sterlin seviyelerinde. Mevcut döviz kuru ve vergi oranları göz önünde bulundurulduğunda, bu modelin Türkiye’de yaklaşık 2 milyon TL civarında bir fiyatla satışa sunulması öngörülebilir.

Ancak bu rakamların yalnızca birer tahmin olduğunu unutmamak gerekiyor. Aracın Türkiye’ye giriş yapacağı dönemdeki döviz kuru ve vergi düzenlemeleri, nihai fiyat üzerinde belirleyici olacaktır.

BYD Türkiye - İsmail Ergun:

📍 Yılın son çeyreğinde iki yeni model getirerek toplam 9 modelle Türkiye'de olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/7lPa1oPn6p — Bloomberg HT (@BloombergHT) June 16, 2025

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