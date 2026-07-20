Bu Telefonun Şarjını Bitirmek Çok Zor Olacak! 10000 mAh Bataryası Var

OPPO, A7 Pro Max isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte A7 Pro Max'in özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca 10.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO A7 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

Snapdragon 4 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO A7 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı henüz oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 4 Gen 2'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Bu arada Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisinde 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

OPPO A7 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

OLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO A6 Pro'da 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde de 1400 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyacak.

OPPO A7 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse A6 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OPPO A7 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

A7 Pro Max, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde cihaz yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Bu sayede cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada A6 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO A7 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO A7 Pro Max'in 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan A6 Pro, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

OPPO A7 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15 ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda A7 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. A7 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO A7 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO A6 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 326 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda A7 Pro Max, 23 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fi

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. A7 Pro Max ise 10.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece powerbank'e bile gerek kalmayacak. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED ekranın telefon kullanımını oldukça keyifli hâle getirdiğini de belirteyim.