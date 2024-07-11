BYD Türkiye, Uygun Fiyatlı Otomobiller İçin Tarih Verdi

Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık devasa yatırımın detayları belli olmaya devam ediyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, geçtiğimiz saatlerde şirketin Türkiye planlarıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

BYD, Yerli Üretime Geçene Dek Ek Gümrük Vergisine Tabi Olmayacak

Bilindiği üzere 8 Temmuz itibariyle yerli üreticiyi korumak adına Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulanmaya başladı. Habertürk'ün haberine göre BYD, Türkiye ile imzaladığı 1 milyar dolarlık devasa yatırım anlaşması sayesinde bu vergiye tabi olmayacak.

Ek verginin uygulanmaya başlanmasıyla Çin'den ithal edilen birçok modelin fiyatlarında artış yaşanması söz konusu. Ancak BYD, fabrikasını inşa edene ve yerli üretime geçene dek bu uygulamanın dışında satış yapabilecek.

Kasım-Aralık aylarının bu konuda belirleyici olacağını söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

Yatırım teşvik belgesi, resmi gazetede yayınlandıktan sonra Kasım-Aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız. Bu da BYD’nin 2024 yılını 10 bin adetler civarında tamamlamasını sağlayacak. Sonraki yıl ise bunun en az 3 katını satacak kadar potansiyele sahip olacağız. Model sayılarımız da hızla artacak. Aynı zamanda üretim planlamalarına bağlı olarak yıl sonunda ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modeli daha sunmayı planlıyoruz. Agresif büyümeyle birlikte markamız 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alacak.