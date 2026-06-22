160Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 23,8 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Viewsonic, VX24G26J'yi tanıttı. Bununla birlikte oyun monitörünün özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Viewsonic VX24G26J'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23.8 inç

23.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 3840 piksel

2160 x 3840 piksel Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Yenileme Hızı: 160Hz

160Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %100 sRGB, %95 DCI-P3 ve %95 Adobe RGB

%100 sRGB, %95 DCI-P3 ve %95 Adobe RGB Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 3,5 mm ses girişi

Viewsonic VX24G26J'nin Ekran Özellikleri Neler?

23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Viewsonic VX24G26J, Fast IPS ekran üzerinde 2160 x 3840 piksel çözünürlük, 160Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteren Fast IPS, geniş görüş açısına sahip. Yani monitöre sağdan, soldan vye ayukarıdan bakıldığında bile renklerde solma, kararma veya kontrast kaybı olmuyor.

Yüksek yenileme hızı özellikle Counter Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Hz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı bir ekran deneyimi elde edilyior. 160Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Düşük tepki süresi ise özellikle oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj sağlıyor. Bu sayede hareket bulanıklığı minimum düzeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net görülebiliyor.

ViewSonic'in yeni oyun monitörü, yüzde 100 sRGB, yüzde 95 DCI-P3 ve yüzde 95 Adobe RGB renk gamını kapsıyor. Bu geniş renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru renk tonlarında görülebilmesini sağlıyor. Böylece oyunların yanı sıra video düzenleme gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj sağlanıyor. Bu arada 400 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Viewsonic VX24G26J, NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync özelliklerine sahip. Bu özellikler, monitörün yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu olmasını sağlıyor. Ekran kartı o an oyunda kaç FPS veriyorsa monitör de yenileme hızını anlı kolarak o değere eşitliyor. Böylece anlık takılma ve ekran yırtılması gibi sorunlar olmuyor.

Örneğin FPS değeri 120'ye çıkarsa o an monitör de 120Hz oluyor. FPS değeri 60'a düştüğü takdirde ise monitör de 60Hz'ye düşüyor. Bu arada ekran kartı, monitörün yenileme hızıdnan adha fazla kare ürettiğinde monitör henüz bir kareyi tamamen çizmeden yenisi geliyor. Bu da ekran yırtılması olarak bilinen probleme neden oluyor. Dolayısıyla söz konusu özellikler önemli bir avantaj sağlıyor.

Viewsonic VX24G26J'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Oyun monitörünün portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. HDMI 2.1'in yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını desteklediğini belirtelim. DisplayPort 1.4 portu ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde yansıtıyor.

Viewsonic VX24G26J Türkiye'de Satılacak mı?

Viewsonic VX24G26J'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ViewSonic'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Viewsonic VX24G26J'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Viewsonic VX24G26J'nin oldukça iddialı bir oyun monitörü olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklığı minimum düzeyde oluyor. Bunların yanı sıra NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync özelliklerinin de önemli bir avantaj sağladığını belirteyim. Bu özellikler sayesinde daha iyi bir oyun deneyimi elde edilecektir.