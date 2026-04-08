BYD'ye Türkiye Şoku: Fabrika Cezası Kesilebilir!

Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Manisa’da kurulması planlanan üretim tesisinde henüz somut bir inşaat adımı görülmemesi, yatırım sürecine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Ortaya atılan iddialara göre, anlaşma kapsamında verilen avantajların sona erdiği ve hatta ciddi bir cezanın gündeme gelebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...

BYD Türkiye Yatırım Anlaşması Nedir?

8 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre BYD’nin Türkiye’de büyük ölçekli bir yatırım yapması planlanıyordu. Bu kapsamda Manisa civarında yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika ve AR-GE merkezi kurulacaktı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bu yatırımı 5 bin kişiye istihdam sağlaması ve bir yıl içerisinde üretime geçmesi hedeflenmişti.

Bu kapsamda yapılan anlaşmaya göre BYD, belirli sayıdaki araç için Türkiye'de vergi avantajına sahip oldu. Ancak ilerleyen süreçte fabrika yatırımında belirli bir aşamanın kaydedilmesi akıllara vergi avantajının devam edip etmeyeceğini getirdi. Konuyla ilgili olarak gazeteci Fatih Altaylı önemli açıklamalarda bulundu.

BYD'ye Ceza Kesilecek Mi?

Ortaya atılan iddialara göre fabrika inşaatında beklenen ilerleme sağlanamadı. Hatta tesis için henüz somut bir inşaat başlangıcının yapılmadığı öne sürülüyor. Bu durum nedeniyle üretim öncesi verilen vergi avantajlı araç ithalat kotasının da dolduğu ifade ediliyor.

Bakanlığın yeni kota vermeyi planlamadığı bunun da BYD’nin Türkiye’deki satışlarını doğrudan etkilediği konuşuluyor. Son dönemde bazı BYD modellerinde sınırlı stok görülmesi ve teslimat sürelerinin uzaması da bu iddialarla birlikte yeniden gündeme geldi.

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise olası ceza konusu. Yatırım taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde Türkiye’nin BYD’ye ciddi bir yaptırım uygulayabileceği belirtiliyor. Bu yaptırımın yatırım bedeline yakın bir tutar olan yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olabileceği öne sürülüyor.

Ancak bu bilginin resmi makamlar tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Şirket tarafının ise gecikmenin kendilerinden deği, Çin hükümetinden alınması gereken yatırım onay sürecinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Editörün Yorumu

BYD yatırımı Türkiye elektrikli otomobil pazarı için kritik bir dönüm noktası olabilirdi. Yerli üretimle birlikte özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin sayısı artacak, rekabet ciddi şekilde kızışacaktı. Ancak gecikme iddiaları doğruysa bu durum yalnızca BYD’yi değil Türkiye’deki elektrikli otomobil dönüşümünün hızını da doğrudan etkileyebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...