2016'dan Önce Ehliyet Alanlar Dikkat! 20 Bin TL Ceza Kapıda

Eğer ehliyetinizi 1 Ocak 2016'dan önce aldıysanız ve hala yenilemediyseniz elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Söz konusu belgeler 1 Ocak 2025 itibariyle geçersiz sayılacak ve hala kullanmaya çalışan kişiler geçersiz ehliyet taşımaktan en az 13 bin TL ceza yiyecek. İşte detaylar!

2016'dan Önce Ehliyet Alanlar Dikkat! 13 Bin TL Ceza Kapıda

Türkiye, 2016'dan itibaren ehliyet mevzuatında değişikliğe gitti. 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin değiştirilmesi gerektiği açıklandı. Bunun için ise beş yıl kadar bir süre tanındı. Ancak araya pandemi sürecinin de girmesiyle İçişleri Bakanlığı vatandaşların ehliyet yenileme süresini 2024 sonuna kadar uzattı.

Ancak o tarih de sonunda geldi çattı. 2016'dan önce alınan ehliyetler 1 Ocak 2025 itibariyle "eski" kabul edilerek geçersiz sayılacak. Eğer 2025'te ehliyetinizi yenilememiş olursanız ve çevirmeye yakalanırsanız geçersiz belge taşımaktan ceza alacaksınız.

Şu an için bu meblağ 12.977 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak Aralık sonunda yeniden değerleme oranına bağlı olarak cezaların artacağını hatırlatmakta fayda var. IMEI kayıt ücreti gibi trafik cezalarına da yaklaşık yüzde 45 zam gelmesi bekleniyor. Bu nedenle iligli ceza 20 bin TL'ye yaklaşabilir.

Hatırlatmakta yarar var ki eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödenerek 15 TL karşılığında yenilenebiliyor. Ancak yılbaşı itibariyle bu "kampanyalı fiyat" yerine sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmanız gerecek.

Eğer siz de cezadan kaçınmak ve uygun fiyattan yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Yetkililer şu an bile ilgili devlet dairelerinde yoğunluk olduğunu bildirirken, bu durumun sene sonuna doğru daha da artması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sürücü belgelerinizi yenilediniz mi yoksa siz de mi işini son dakikaya bırakanlardansınız. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.