Uygun Fiyatlı Şehir Otomobili: Yeni Kia Picanto Türkiye'de!

Otomotiv sektörünün başarılı isimlerinden Kia, popüler hatchback modeli Picanto'yu yenilenmiş tasarımıyla Türkiye'ye getirdi. Selefine göre daha agresif bir görünümü benimseyen otomobil gelişmiş teknolojileriyle ve uygun fiyat etiketiyle pazardaki rekabeti artıracak gibi görünüyor. Kia Picanto özellikleri, tasarımı ve fiyatı!

Kia Picanto Sürücülere Neler Sunuyor?

Yeni Kia Picanto, 1,0 litre ve 1,2 litre olmak üzere benzinli iki farklı motor seçeneğiyle sürücülerin karşısına çıkıyor. İlk opsiyon 93 Nm tork ve 63 PS güç üretirken, ortalama 5,4 litre yakıt tüketiyor. İkincisiyse 113 Nm tork ve 79 PS beygirle geliyor ve 5,8 litre ortalama yakıt tüketimi bulunuyor.

Otomobil, motor seçenekleri farketmeksizin AMT şanzımana ev sahipliği yapıyor. Bilindiği üzere bu, geleneksel manuel şanzımanın yakıt verimliliğini ve otomatik şanzımanın sürücülere şehir içi trafikte sağladığı konforu kombinleyerek daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.

Modelde Feel ve Cool olmak üzere iki donanım paketi mevcut. İki pakette de hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme, şerit takip asistanı, akıllı hız limiti asistanı, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi ve geri görüş kamerası gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.

Kia Picanto fiyatları ise şöyle;

Modeli Yakıt Tipi Donanım Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzin Feel 995,000 TL 995,000 TL Yeni Picanto 1.2L 79 PS AMT Benzin Cool 1,095,000 TL 1,095,000 TL

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