BYD'nin Yüzen Aracı Türkiye'de: Kemerburgaz’da Suya Daldı!

Çin merkezli otomotiv devi BYD, son dönemde hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yükselişini sürdürüyor. Şirket, bu başarısının büyük bir bölümünü uygun fiyatlı olmasına karşın üst düzey özellikler barındıran otomobillerine borçlu. Ancak bu popülerliğin ardında firmanın her bölgeye özel düzenlediği dikkat çekici etkinlikler de önemli bir rol oynuyor.

Şirket son olarak Çin'de bir süredir satışta olan BYD YANGWANG U8 ve U9 isimli iki üst düzey modelini Türkiye'de sergiledi. Düzenlenen etkinlikte markanın lüks SUV'u U8 Kemerburgaz Gölü'nü yüzerek geçerken, tasarımıyla dikkat çeken sportif U9 katılımcılara akrobatik yeteneklerini gösterdi.

BYD'nin Teknoloji Harikası Otomobilleri Türkiye'de Sergilendi

İstanbul'un Kemerburgaz Kent Ormanı'nda düzenlenen söz konusu etkinlik, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul’da sergilenecek YANGWANG U8 ve U9'u öncesinde görmek isteyenler için heyecan dolu anlara sahne oldu.

Markanın sergilenen ilk aracı, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede çıkarak adından söz ettiren süperspor otomobili YANGWANG U9 oldu. Sahnede zıplayarak, 360 derece kendi etrafında dönerek ve dans ederek izleyicilere unutulmaz bir gösteri sunan otomobil, ayrıca benzersiz tasarımıyla herkesi büyülemeyi başardı.

BYD'nin Çin ve Asya pazarında epey popüler olan lüks SUV'u YANGWANG U8 de en dikkat çekici özelliğiyle etkinlikte boy gösterdi. Etkinlik sırasında karadan suya geçiş yapan ve gölde yüzdükten sonra yeniden karaya çıkan U8, tank dönüşü ve entegre drone teknolojisi gibi diğer yetenekleriyle izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Merak edenler için YANGWANG U8 ve U9'un öne çıkan teknik özelliklerini de detaylıca inceleyelim:

YANGWANG U9 Özellikleri

Motor: Her biri 322 beygir (240 kW) dört elektrikli motor.

Her biri 322 beygir (240 kW) dört elektrikli motor. Ağırlık: 2.475 kg.

2.475 kg. Menzil: 700 km.

700 km. Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza 2,36 saniyede ulaşıyor.

0'dan 100 km/s hıza 2,36 saniyede ulaşıyor. Azami Hız: 472,41 km/s. (Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili)

472,41 km/s. (Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili) Sıra Dışı Yetenekler: 360 derece "Tank Dönüşü", üç tekerlek üzerinde dik durabilme, zıplama ve dans etme, dünyanın ilk akıllı hidrolik gövde kontrol sistemi.

YANGWANG U8 Özellikleri

Motor gücü: Her biri 275 beygir (205 kW) dört elektrikli motor

Her biri 275 beygir (205 kW) dört elektrikli motor Ağırlık: 3.460 kg

3.460 kg Menzil: 600 km

600 km Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor.

0'dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor. Azami Hız: 200 km/s

200 km/s Sıra Dışı Yetenekler: Su üzerinde hareket edebilme, 360 derece "Tank Dönüşü", entegre drone teknolojisi.

Peki siz BYD'nin Türkiye'de sergilediği üst düzey araçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.