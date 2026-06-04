%10'dan 97'ye Şarj Olması 9 Dakika Sürüyor! BYD'nin Yeni Aracı Yolda

BYD yakında yeni elektrikli sedan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar ismi henüz netlik kazanmamıştı. Şirket, elektrikli arabasının ismini kendisi belirlemek yerine potansiyel müşterilerin tercih yapmasına karar verdi ve Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinde bir oylama başlattı. Oylamanın gidişatına bakılacak olursa yeni aracın ismi çoktan seçilmiş olabilir.

BYD'nin Yeni Elektrikli Sedan Modelinin Adı Ne Olacak?

BYD, yeni aracı için 6 tane isim sıraladı. Bunların arasında Great Han, Han 9, Han Ultra, Han Tianxia, Xiaohan ve Han Chitu yer aldı. Oylamanın şu anki sonuçlarına göre Great Han, 1.727 oy aldı. Bu sayı, onu birinci sıraya yerleştirdi. Ona en çok yaklaşan Tianxia ise sadece 254 oy aldı ve ikinci sıraya yerleşti. Bu da yeni aracın isminin Great Han olacağının artık çok yüksek bir ihtimal olduğuna işaret ediyor.

BYD Great Han'ın Özellikleri Neler Olacak?

Uzunluk: Yaklaşık 5,2 metre

Yaklaşık 5,2 metre Batarya Teknolojisi: LFP Blade 2.0

LFP Blade 2.0 Şarj Süresi: 9 dakikada %10'dan 97'ye hızlı şarj.

9 dakikada %10'dan 97'ye hızlı şarj. Arkadan İtiş (RWD) Menzili: CLTC standartlarına göre tek şarjla 1.008 km'ye kadar

CLTC standartlarına göre tek şarjla 1.008 km'ye kadar Dört Tekerlekten Çekiş (4WD) Menzili: CLTC standartlarına göre tek şarjla 880 km

CLTC standartlarına göre tek şarjla 880 km Güvenlik: LiDAR sensörü (kötü hava koşullarında bile engelleri fark etmeyi kolaylaştırır)

BYD Great Han Ne Kadar Menzil Sunacak?

BYD Great Han, kullanıcıların karşısına iki sürümle çıkacak. Bunlardan ilki arkadan itişli, diğeri ise dört tekerlekten çekişli olacak. İlk sürüm tek şarjla 1.008 kilometre, ikinci sürüm ise 880 kilometre menzil sağlayacak. Tabii ki bu CLTC standartlarına göre geçerli. Bilmeyenler için CLTC, kısaca Çin yollarına göre belirlenen resmî test standardı olarak tanımlanabilir. Bu testlerde araç sık sık durup hareket ettiğinden ve genelde düşük hızlarda seyrettiğinden elektrikli araçlar daha yüksek menzil değerine sahip olur.

Avrupa ve Türkiye söz konusu olduğunda CLTC bize tam olarak doğru menzil değerini vermez. O yüzden bunu WLTP'ye çeviririz ki bunu da genelde yüzde 20 azaltarak yaparız. Hesaplamalarımıza göre araç bugün Türkiye'ye gelse arkadan itişli sürüm yaklaşık 806 kilometre, dört çeker versiyon ise 704 kilometre menzil sağlayacaktır ki bunların da çok düşük değerler olduğu söylenemez. Her iki sürüm de genel kitlenin beklentilerini karşılayacak seviyede menzil değeri sunacaktır.

BYD Great Han Ne Kadar Sürede Şarj Olacak?

Araç hızlı şarj özelliği sayesinde araba sadece 9 dakikada yüzde 10'dan 97 şarj seviyesine ulaşabilecek. Yeni otomobil, BYD tarafından geliştirilen özel lityum demir fosfat batarya teknolojisi olan LFP Blade 2.0 ile birlikte gelecek. Bu bataryalar, performans kaybı olmadan oldukça uzun bir şarj döngüsüne dayanması ile biliniyor. Öte yandan yapılan testleri de göz önünde bulunduracak olursak standart bataryalara kıyasla daha güvenli olduğunu da söylemek mümkün.

BYD Great Han Ne Zaman Tanıtılacak?

BYD Great Han, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte aracın henüz paylaşılmayan bütün özellikleri ve fiyatı da açıklığa kavuşacak. Hızlı şarj ve yüksek menzil değerleri ile oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekmesi bekleniyor. Her ne kadar beklentiler yüksek olsa da araçla ilgili tüm detaylar ortaya çıktığında pazardaki performansına dair doğru tahminler ortaya koymak mümkün olacak.

BYD Great Han'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD Great Han'ın fiyatı henüz açıklanmadı fakat SUV modeli Great Tang üzerinden bir tahmin yürütebiliriz. Söz konusu model için şu an 250.000 yuan (1 milyon 702 bin 156 TL) fiyatla ön siparişler alınmaya başlandı. Great Han'ın da ilgili modelle benzer bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Bu biraz daha düşük de olabilir, aynı seviyede de olabilir. Eğer biraz daha düşük fiyatla sunulursa 230.000 yuan (1 milyon 565 bin 952 TL) başlangıç fiyat etiketini bekleyebiliriz. Türkiye'ye gelmesi durumunda ise fiyatının 4,5 milyon TL'nin altına düşmesi pek olası görünmüyor.

BYD Great Han Türkiye'de Satılacak mı?

BYD'nin şu an Han modeli Türkiye'de satılıyor. Hatta BYD Haziran 2026 fiyat listesinde de ifade ettiğimiz üzere bu otomobil, 4 milyon 573 bin TL'ye satılıyor. BYD eğer Türkiye ile ilgili planlarından vazgeçmezse -ki Mayıs 2026 satış verileri olumsuz bir tablo çiziyor- Great Han da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabilir. Konuya dair resmî açıklama olmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

BYD'nin yeni otomobilinin adının Great Han olması artık çok yüksek bir ihtimal ve tanıtımına da epey az bir süre kaldı. Araca dair beklentilerim epey yüksek olduğunu söyleyebilirim. Oldukça tatmin edici bir menzil değeri sunacak olan bu otomobilin en azından Çin'de epey ilgi göreceğini düşünüyorum. Özellikle de uygun fiyat aralığına sahip olursa elektrikli araç pazarında dikkatleri üzerine çekebilir.