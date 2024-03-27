BYD Yuan UP Tanıtıldı: Türkiye'ye Gelirse En Ucuz Araba Olacak!

Herkesin merakla beklediği lansmanı nihayet gerçekleştiren BYD, Yuan UP modelini piyasaya sürdü. Lansman sırasında şirket, aracın özelliklerini ve avantajlarını tanıttı ve heyecanlı sürücülere dikkat çeken bir sunum yaptı.

Bu yeni modelin özellikleri ve performansı, BYD'nin sürekli olarak gelişen ve yenilikçi otomobil teknolojilerine olan bağlılığını gösteriyor.

Otomobilin tanıtımı, BYD'nin elektrikli küçük arabalarda SUV segmentinde gücünü artırdığını gösteriyor. Yuan UP, CTB (cell to body) teknolojisi ile entegre edilmiş e-Platform 3.0'ı kullanıyor. Bu kombinasyon iç mekan alanını maksimize ederken, güvenlik, konfor ve yapısal dayanıklılığı arttırıyor.

BYD Yuan Up Özellikleri ve Tasarımı

BYD Yuan UP, öğrencilerden ailelere kadar geniş bir tüketici kitlesini hedefliyor. BYD tarafından tanımlandığı gibi, SUV geleneksel Çin öğelerini modern dokunuşlarla harmanlıyor. LED farlar ejderha yüzünden esinlenildi. Eelektrikli araba, beyaz, yeşil, pembe ve gri olmak üzere dört renkte sunuluyor.

Otomobilin boyutları 4310 mm uzunluğunda, 1830 mm genişliğinde ve 1675 mm yüksekliğinde ve aks mesafesi 2620 mm'dir. Bu modelde 70 kW veya 130 kW gücünde iki farklı motor seçeneği bulunuyor. 32 kWh kapasiteli batarya ile 301 km'ye kadar, 45,1 kWh kapasiteli batarya ile ise 401 km'ye kadar menzil sunuluyor.

İç mekanda, dikkat çeken özellikler arasında 8.8 inç LCD dijital gösterge paneli, head-up display ve BYD'nin döndürülebilir 12.8 inç multimedya ekranı yer alıyor. Kablosuz şarj ünitesinin bulunduğu kabin, geniş ve panoramik cam tavanına sahip.

BYD Dynesty serisinin en yeni üyesi olan bu elektrikli arabanın başlangıç fiyatı 13,400 ABD Doları olarak belirlendi. Bu da Türkiye'ye gelmesi halinde %40 vergiye rağmen piyasadaki en ucuz otomobilin Yuan UP olacağı anlamına geliyor.