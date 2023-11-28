TikTok'un Ana Şirketi ByteDance Oyun Sektöründen Çekiliyor!

ByteDance, işten çıkarma haberlerinin ardından oyun işinde önemli ölçüde küçülmeye gideceğini doğruladı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok'un da sahibi olan Pekin merkezli şirket, sektör lideri Tencent ile rekabet etmek için 2019 yılında oyun pazarına girdi ancak pazar payı elde etmekte başarısz oldu.

Aktif üzerinde çalışılan oyunların geliştirme süreci durdurulacak ve henüz lansmanı yapılmamış oyunlar ise Aralık ayında kapatılacak. Ayrıca bu karar muhtemelen yüzlerce çalışanı etkileyecek.

ByteDance Oyun Sektöründeki Hizmetlerini Neden Durduruyor?

ByteDance'tan bir sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada şirketin işlerini düzenli olarak gözden geçirdiğini ve "oyun tarafındaki işleri yeniden yapılandırmak gibi zor bir karar aldıklarını" söyledi.

Pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Grand View Research'e göre küresel video oyunu pazarının geçen yıl 217 milyar dolar (172 milyar sterlin) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

ByteDance'ın 2019 yılında oyun bölümü Nuverse'i kurması, bir zamanlar patlama yaşayan sektöre büyük bir giriş olarak görülüyordu.

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