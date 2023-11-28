Tumblr Küçülmeye Devam Ediyor: Şimdi de Post Plus Özelliği Kaldırılıyor!

Tumblr, içerik oluşturucuların içeriklerine erişmek için kullanıcılardan abonelik ücreti almasını sağlayan Post Plus özelliğini kaldırıyor. İçerik oluşturucular 1 Aralık'tan itibaren artık bloglarında Post Plus'ı etkinleştiremeyecek.

Post Plus'ın kullanımdan kaldırılması, sızdırılan bir notta platformun kullanım ve gelir hedeflerini tutturmakta zorlanmasının ardından küçülme planlarının ortaya çıkmasıyla birlikte geldi.

Tumblr'ın ana şirketi Automattic'in CEO'su Matt Mullenweg, artık yalnızca şirketin ileriye dönük olarak Tumblr'ın "temel işlevlerine" odaklanmayı planladığını söyledi. Görünüşe göre 2021'de kullanıma sunulan Post Plus, Automattic'in gözden çıkardığı ilk özellik olacak.

Tumblr'ın Post Plus Özelliği Neden Kaldırılıyor?

Tumblr'da yayınlanan bir gönderide, platform çalışanları "Post Plus'ı başlangıçta inanılmaz yaratıcıların geniş kitlelerini desteklemek ve yükseltmek için sunduklarını" söylüyor. Ancak şirket, özelliğin "umdukları gibi gelişmediğini" ve geri bildirimleri ve kullanımı değerlendirdikten sonra durdurma kararı aldıklarını söylüyor.

Tumblr, mevcut Post Plus özelliğinin bu yılın sonuna kadar kullanılabileceğini ancak Ocak 2024'ten itibaren kaldırılacağını söylüyor. İçerik oluşturucular ise 1 Aralık'tan itibaren Post Plus özelliğine erişemeyecekler ve herhangi bir ödeme işlemi yapamayacaklar.

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