Çalınan 575 Bin Dolar Değerindeki Ferrari, AirPods Sayesinde Bulundu: Peki Nasıl?

Ferrari'de bırakılan AirPods, 575 bin dolar (19 milyon 661 bin TL civarı) değerindeki lüks otomobilin yerinin tespit edilmesini sağladı. Apple tarafından sunulan bir özelliğin önemi bir kez daha anlaşıldı.

AirPods, Çalınan Ferrari'yi Nasıl Buldu?

Teknoloji devi Apple'ın "Finy My" özelliği bu zamana kadar pek çok kez çalıntı ürünlerin yerlerinin tespit edilmesinde önemli bir rol oynadı. Bu özellik, Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayında Ferrari'nin bulunmasını da sağladı.

2023 model Ferrari'nin sahibi, AirPods'unu otomobilin içerisinde unuttu. Kulaklıktaki Finy My özelliği, arabanın yerinin tespit edilmesinde önemli bir rol oynadı. Arabayı South Main Street'teki bir akaryakıt istasyonuna kadar takip eden güvenlik güçleri, şüpheliyi göz altına aldı.

Otomobilinizin veya farklı bir eşyanızın çalınması hâlinde yerini tespit edebilmek için AirTag veya benzer bir ürün de kullanabilirsiniz. Bu, AirPods'a kıyasla çok daha düşük bir maliyet gerektirecektir. Kaybolan veya çalınan ürünlerin yerinin bulunabilmesini sağlayan Samsung Galaxy SmartTag de mevcut.