Epic Games'te Kış Rüzgarları Esmeye Başladı! Tam 16 PC Oyunu Ücretsiz Olacak

Epic Games Store, geleneksel kış indirimlerini resmen başlattı. Ve tabii ki her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel PC oyunları tamamen üretsiz olarak oyuncularla buluşacak.

Önceki yıllarda neler vardı? Daha önceki kampanyalarda hem başarılı bağımsız oyunlar hem de Control ve Death Stranding gibi dev AAA oyunları hediye edilmişti. Bu yıl da benzer çarpıcı oyunlarla karşılaşmamız muhtemel.

Epic Games 16 Ücretsiz Oyun Verecek

Şu ana kadar hangi oyunların hediye edileceği tam olarak belli değil ama toplamda tam 16 oyun sizleri bekliyor.

Bu yılın ilk üretsiz oyunu, The Lord of the Rings: Return to Moria oldu! Şu anda Epic Games Store'da indirime girmiş durumda ve 19 Aralık saat 08:00'e kadar bu üretsiz oyun kampanyası devam edecek. Her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak.

Katılmak için yapmanız gereken, ücretsiz bir Epic Games Store hesabı oluşturmak.

Kış Fırsatları Ne Zaman Bitiyor?

Epic Games Store’un kış indirimleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 11:00'de sona erecek. Bu süre boyunca yaptığınız tüm alışverişlerde harcadığınız paraların %10’u kadar Epic Rewards puanı kazanabilirsiniz. Bu oran normalde %5 ama bu özel kampanya döneminde iki katına çıktı.

Kazandığınız puanları gelecekteki oyun alışverişlerinizde indirim olarak kullanabilirsiniz.