Call of Duty Menülerine Eklenen Detay Oyuncuları Oyundan Soğuttu

Call of Duty: Black Ops 6 ve Warzone menülerine sessiz sedasız iliştirilen detay, oyuncuları çok kızdırdı. Activision'ın agresif para kazanma stratejilerine bir yenisi ekleyen bu hamlede şirket, oyun menülerine reklamlar koymaya başladı.

COD oyuncu topluluğu, oyuna giriş yaptıkları andan itibaren, isteseler de istemeseler de bu reklamları görüyorlar. O yüzden böyle bir dayatmaya sessiz kalmadılar ve tepkilerini forumlarda gösterdiler.

Zaten Pahalı Olan COD Oyunlarında Reklam Dayatması

Oyuncuların sosyal medya, Discord kanalları ve Reddit platformunda gösterdikleri tepkiler kısa sürede çığ gibi oldu. Sezon 4'ün çıkışından çok kısa bir süre sonra menüde parayla satın alınabilen premium silah paketlerinin çıkması, topluluğu rahatsız etti. Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"Oyunu mahvettiler. Ne zaman oyuna girsem, sanki para vermeden yükselmenin imkansız olduğu mobil oyunlar oynuyormuşum gibi hissediyorum."

"Bunlar bu gidişle oyun esnasında da pop-up reklamlar çıkarır da silah paketi satın almamızı beklerler."

"Oyun zaten 80€. Bu kadar pahalı olan bir oyun için bir de reklamları gözümüze sokmak ne kadar doğru?"

"İstesek zaten paketi kendi rızamızla mağazaya girip satın alırız. Böyle dayatmalar bizi satın almaya ikna etmiyor, sadece asabımızı bozuyor."

Fotoğrafta silah ayarlanan menülerde bile reklam olduğu görülüyor. Silah slotuna ekstra bir kısım, sırf bunun için eklenmiş.

Oyun, Microsoft, Activision'ı Satın Aldıktan Sonra Değişti

Microsoft, yıllardır peşinde koştuğu Activision'ı satın almak için gerekli herkesi ikna etti. Mahkemede kazandı, artık önünde hiçbir engel kalmadı. 69 milyar dolar karşılığında gerçekleşen alışverişin ardından Microsoft'un agresif para kazanma stratejisi, her oyunda kendini göstermeye başladı.

Call of Duty: Black OPS şu sıralar 70€ bedelle satın alınıyor, ancak bu etiket yakında değişecek ve oyunun ücreti 80€'ya yükselecek.