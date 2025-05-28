"Google ile Kayıt Ol", "Apple ile Giriş Yap" Seçeneklerini Tehdit Edecek Oyuncu Sahnede

Apple'ın "Apple ID ile giriş yap", Google'ın hesap entegrasyonu ve Microsoft'un çoklu platform desteği gibi hizmetler, kullanıcıların dijital yaşamının merkezinde yer alıyor. Oyunlara kayıt olurken bile bu destekten faydalanıyoruz. Şimdi bu rekabete yeni ve hiç beklemediğimiz bir oyuncu katılıyor.

ChatGPT, bir sohbet robotu olmaktan çıkıp tüm dijital deneyimlerin merkezinde konumlanmaya başlıyor. Bundan böyle bir yerlere kayıt olurken "ChatGPT ile giriş yap" ibaresi görülecek.

ChatGPT ile Giriş Yap Özelliği Test Aşamasında

OpenAI, mayıs ayında Codex CLI isimli geliştirici aracında bu sistemin ilk versiyonunu test etmeye başladı. Geliştiriciler, ChatGPT hesaplarını API servisleriyle bağlayabildi ve test süresince Plus aboneleri 5 dolar, Pro aboneleri ise 50 dolarlık API kredisi kazandı.

Geliştiricilerin de yorumlarını almak isteyen şirket, geri bildirim toplamak üzere özel bir form yayınladı. Gelen geri bildirimler kapsamında aksiyon alacakları belirtildi.

Yapay Zeka, Hayatın Her Yerinde

Yapay zeka artık günlük işleri halletmesi bir yana; dijitalleşme sürecinin en önemli halkası olarak kullanıcıların asistanı haline geldi. Apple, Google ve Microsoft'un sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerindeki tekeline direkt olarak bir cevap geliştiren OpenAI CEO'su Sam Altman, ilk olarak 2023'te böyle bir vizyonu dile getirmişti.

Bundan yalnızca iki yıl sonra ilk somut adımlar atılmaya başladı. ChatGPT artık kullanıcılar adına işlem yapabilen ve onların kimliği haline gelebilen bir sistem olarak yeni bir alanda rekabet başlattı.

Hangi şirketlerin bu alanda söz söyleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak ChatGPT, küçük ölçekli startuplardan milyonlarca kullanıcısı olan dev platformlara kadar her büyüklükteki şirketin bu düzlemde aktif rol oynamasını istiyor.