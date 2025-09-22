CoD: Black Ops 7'nin Yeni Fragmanı Çıktı! Heyecanlandıran Detaylar

Büyük bir merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 7'nin çok oyunculu modunun yeni fragmanı yayınlandı. CoD (Call of Duty) hayranları tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan tanıtım videosuyla beraber çok oyunculu moda dair çok önemli ayrıntılar da açıklığa kavuşturuldu.

CoD: Black Ops 7'nin Çok Oyunculu Modu Neler Sunacak?

Call of Duty: Black Ops 7'nin çok oyunculu modunun oyunculara neler sunacağı belli oldu. Oyun, toplamda 18 harita ile çıkış yapacak. Bu modda düşmanları alt etmek için kullanabileceğimiz 30 farklı silah yer alacak. CoD: Black Ops 6'nın çok oyunculu modunu daha akıcı hâle getiren omnimovement özelliği bu oyunda da bulunacak.

Oyuncular, omnimovement özelliği sayesinde kayma animasyonunu bu modda da kullanma imkânına sahip olacak. Böylece haritada çok daha hızlı hareket etmek ve rakiplere karşı ciddi bir avantaj elde etmek mümkün hâle gelecek. Çatışma hâlindeyken veya baskın yapmak gibi amaçlarla stratejinizin bir parçası olarak kullanabileceksiniz.

Oyunu tamamen değiştiren robotlar da bazı oyunculara avantaj sağlarken bazılarına büyük bir problem olacak. Yeni ve acımasız robotlara karşı son derece dikkatli olmanız gerekecek. Aksi takdirde düşmanlarınız tarafından size doğru gönderilen bu robotlar yüzünden ölme riskiniz bulunuyor. Fragmandaki diğer detaylar da her an tetikte olacağınız, hızlı tempolu bir çok oyunculu modun yolda olduğunu gösteriyor.

Oyundaki duvarlar da büyük öneme sahip olacak. Düşmanlarınızın üzerinde etkili olmak için duvarları kullanarak yükselebilecek ve geri düşmeden önce hızlıca hamlede bulunabileceksiniz. Sürekli hareket hâlinde olduğunuz için düşmanlarınızın sizi öldürmesi epey zorlaşacak. Haritaya hâkim olur ve bu tür fırsatları değerlendirirseniz diğer oyunculara kıyasla bir adım önde olacaksınız.

Oyunda yer alan bombaları kullanarak uzaktaki düşmanları tek bir mermi bile harcamadan ortadan kaldırabileceksiniz. Özellikle düşman diğer oyuncuya kilitlenmiş durumdayken kendisine doğru gelen bombanın farkında olmayacaktır. Onu en zayıf anında yakalayarak hedefinizi saniyeler içinde etkisiz hâle getirebilirsiniz. Bütün bunları Call of Duty serisine 14 Kasım'da Black Ops 7 ile deneyimleyeceksiniz.