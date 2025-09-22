GTA 6'da İki Karakter Olmayacak! Şaşkına Çeviren İddia

Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Rockstar Games'in hiçbir fragmanında ön plana çıkarılmasa da oyunda yönetebileceğimiz üçüncü bir karakterin olma ihtimaline dair çok önemli bulgulara rastlandı. Üstelik bu karakterin Lucia ve Jason'ın (bildiğimiz ana karakterler) geleceği üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

GTA 6'da Üçüncü Karakter Olabilir

GTA 6'nın ikinci fragmanı yayınlandıktan sonra Rockstar Games de web sitesine çeşitli görseller ekledi. GTA 5'in çıkışından bu yana sabırsızlıkla oyunu bekleyen hayranlar ise dikkatlerini söz konusu görsellerin üzerinde topladı. Bazılarının yeni oyunla ilgili beklentilerini yükseltirken bazıları fotoğraflarda bir şeylerin olabileceğini düşünerek onları dikkatlice incelemeye başladı.

Bilindiği üzere Rockstar Games gerek oyunlarına gerek paylaşımlarına easter egg olarak adlandırdığımız sürpriz detaylar koyarak oyunculara keşfedecekleri şeyler vermekten keyif alan bir şirket. YouTube ve benzeri platformlarda hızlıca bir arama yaparak GTA oyunlarındaki ayrıntılara odaklanan sayısız video ile karşılaşabilirsiniz.

Serinin önceki oyunlarına bakıldığında Grand Theft Auto VI için de bu tür sürprizler kaçınılmaz. Bunun farkında olan dikkatli oyuncular, dikkate değer ayrıntıları göz önünde bulundurarak oyundaki üçüncü karakter olabileceğine dair önemli bir iddia ortaya attı.

Rockstar Games tarafından paylaşılan görseller, ilk bakışta sıradan tanıtım görselleri gibi duruyor. Jason ve Lucia da çoğu resimde mevcut. Ancak Real Dimez, Brian Heder, Boobie Ike, Dre'Quan Priest ve Cal Hampton gibi karakterlerin de üzerinde duruluyor. Söz konusu karakterlerin GTA 6'daki ana karakterlerimize kimlerin görev vereceğini ortaya çıkarmış olabilir.

Paylaşılan görsellerde asıl dikkat çekici isim Raul Bautista oldu. MyThIcB_ adlı kullanıcı, Raul'un sol tarafta olan tek kişi olduğuna dikkat çekti. Başka bir kullanıcı ise Raul'un tek başına olan ana karakter gibi fotoğraflarından yola çıkarak bu ismin üçüncü karakter olduğunu söyledi. Raul'un son bölümde GTA 5'teki gibi Jason veya Lucia'ya karşı bir hamlesi bile olabilir.

Elbette ki bunlar şu anlık sadece bir varsayımdan ibaret. Henüz Rockstar Games tarafından oyunda üçüncü bir karakter olacağına dair resmî bir açıklamada bulunulmadı. Fakat böyle bir şey olursa Grand Theft Auto VI'nın gerçekten de zengin bir hikâyesi olacaktır. Bu da oyuncular için inanılmaz keyifli bir oyun anlamına geliyor.