Call of Duty: Black Ops 7'nin Yeni Fragmanı Yayınladı

Activision, sadece birkaç gün sonra çıkışını gerçekleştirecek olan Call of Duty: Black Ops 7'nin yeni fragmanını yayınladı. Oyunun belirtilen tarihten daha erken çıkabileceği yönünde söylentiler vardı ancak bu fragmanda 14 Kasım'a işaret edilerek bunların asılsız olduğu bir kez daha vurgulandı.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Fragmanı Ne Sunuyor?

Call of Duty: Black Ops 7'nin PC oyuncularına yönelik yeni fragmanı yayınlandı. Bu fragman, yayınlanmasının üzerinden bir gün bile geçmeden 2 milyon 891 bin 608 görüntüleme, binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Büyük bir merakla beklenen oyun için yayınlanan bu fragman, PC versiyonunun özelliklerine yakından bakış atma fırsatı sunuyor.

Fragmana göz atacak olursak Black Ops 7'nin hikâye tarafından ziyade çok oyunculu moda daha çok önem verdiğini görüyoruz. Oyununun sunduğu hemen hemen her özelliği bir arada gösteren fragman, Black Ops 7'nin zombi moduna kadar her şeye geniş bir açıdan bakmamıza olanak tanıyor.

Fragman hem sinematik hem oynanış videolarının karışımından oluşuyor. Oyunda stratejik olarak büyük öneme sahip olacak kayma, atlama ve duvarda yürüme gibi özelliklere de yer verilen fragman, oyuncuları şimdiden çok heyecanlandırmış gibi görünüyor. Şu an ön siparişe açık olan oyunu denemelerine ise sadece 9 gün kaldı.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Call of Duty: Black Ops 7 şu anda ön sipariş verilebiliyor. Steam'de 69,99 dolar (2 bin 946 TL) fiyat etiketi ile alınabilen oyunun PlayStation mağazasında ise 3 bin 199 TL'ye edinmek mümkün. En iyi savaş oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 7'nin Xbox versiyonu içinse 3 bin 199 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Bu arada Call of Duty: Black Ops 6 da Ekim 2024 tarihinde oyuncuların erişimine açılmıştı.