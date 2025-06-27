Call of Duty: Black Ops 7'ye Dair Büyük Detaylar Yanlışlıkla Açıklandı

Bugün resmi Call of Duty uygulamasına bir duyuru geldi. Ancak bu duyurunun yanlışlıkla yapıldığı ortaya çıktı. Activision, 20'ye 20 takımların wingsuit (kanatlı elbise) yordamıyla hedefleri kovaladığı yeni oyun modunu Call of Duty: Black Ops 7 için entegre etti.

Activision'ın istemeden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Wingsuit'inizi kullanarak düşmanın arkasına sarkın ve hedeflere onlardan önce ulaşın. Skor limitine ilk ulaşan takım kazanır!

Bu modda amaç sadece çatışarak oyunu kazanmak değil; haritayı kendi lehine kullanma ve taktiksel düşünme becerileri de test etmek. Moda "Skirmish" adı verilmiş. Skirmish modunda geniş haritalarda wingsuit kullanarak havada süzülüyor, saldırılarınızı süzülürken gerçekleştirebiliyorsunuz.

6v6 Overload Modu: "EMP'yi Ele Geçir"

İkinci sızdırılan mod ise Overload. Bu modda 6 kişilik ekipler kapışıyor ve haritanın ortasına gidip nötr bir EMP cihazını almaya çalışıyor. Bayrak savaşı gibi düşünebileceğiniz modda, EMP'yi düşman bölgesine taşıdığınız zaman raundu kazanıyorsunuz.

Bu modda da yine taktiksel düşünme yeteneklerine öncelik veriliyor. Zira harita tasarımı, oyuncuların savaşmaktan ziyade taktik geliştirmesi üzerine kurulu olacak. 6v6 takımlar küçük olduğundan harita tasarımlarının 20v20 Skirmish moduna göre çok daha küçük ve dar olacaktır.

Multiplayer Modu Doğrulandı

Bu sızıntı alelade değildi. Doğrudan oyunun pek çok mekaniğini ortaya çıkaran büyük bir sızıntıydı. Activision sadece iki yeni oyun modunu yanlışlıkla tanıtmakla kalmadı, üstüne bir de "Multiplayer" müjdesi de vermiş oldu ve pek çok YouTuber'a içerik kaynağı oldu. Aslında bunun bir nevi pazarlama tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Activision, geçmiş yıllarda da aynı "hatayı" yapmıştı. Tüm sızıntıların, oyuncuların beklentisini ve heyecanını artırmak üzere planlanmış duyurular olduğu düşünülüyor.

Ortaya çıkan fotoğraflı duyurularda Black Ops 3'ten tanıdığımız silahlar, robot köpek ve bu robotun 2-3 katı büyüklüğünde bir otobot da görülüyor. Ayrıca iki yeni operatörün de geleceği kesinleşti, hatta bir tanesinin "exosuit" (sırttan doğru takılı taktiksel ekipman) giydiği görülüyor. Exosuitlerin özellikle zıplama kabiliyetini güçlendirdiği ve hatta yana doğru atılma hareketine olanak verdiği düşünülüyor.