20 Yıllık Xbox 360'a Güncelleme Geldi! Şaşkına Çeviren Yenilik

Microsoft tarafından geliştirilen Xbox 360 2005 yılında satışa sunuldu. Aradan geçen 20 yılın ardından oyun konsoluyla ilgili şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Xbox 360 için yeni güncelleme yayınlandı. Bu güncellemede ilginç bir detay bulunuyor.

Xbox 360'ın Yeni Güncellemesi Neler Sunuyor?

Satışa sunulduğu dönem dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olmayı başaran Xbox 360'ın mağazası 2024 yılının temmuz ayında kapatılmıştı. Bu karar, oyuncuların mağazadan yeni oyunlar, DLC'ler veya diğer içerikleri satın almasını engellemişti.

Mağazanın kapatılması ile birlikte artık konsola herhangi bir güncelleme gelmeyeceği düşünülüyordu ancak kısa süre önce ilginç bir gelişme yaşandı. Xbox 360'a yeni güncelleme geldiğini fark eden oyuncu, Reddit üzerinden bir ekran görüntüsü paylaştı.

Yeni güncelleme, konsolun ana ekranındaki oyunların küçük resimlerinin çok daha iyi görünmesini sağladı. Daha önce küçük resimler orantısız şekilde görünüyordu. Güncelleme sadece bu sorunu düzeltmekle kalmadı, aynı zamanda ana ekrana reklamlar ekledi.

Ekran görüntüsüne baktığımızda ana ekranda Xbox Series X ve Xbox Series S'in görselini görüyoruz. Bir kutucukta ise karekod ile birlikte "Yeni nesil performansı deneyimleyin. Bugün yükseltin" sözleri yer alıyor.