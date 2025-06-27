Fortnite'ta Hile Yapan Oyuncuya 7 Milyon TL Para Cezası Verildi

Çevrim içi tabanlı oyunlarda topluluk kurallarına uymayan oyuncular çeşitli cezalar ile karşılaşabiliyor. Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite'ta hile yapan bir oyuncuya çok yüksek bir para cezası verildi. Bununla birlikte oyuncunun hesabı sonsuza dek yasaklandı.

Fortnite'ta Hile Yapan Kişi Para Cezası Aldı

Bir oyuncunun Fortnite turnuvalarında birkaç kez hile yaptığı tespit edilmişti. Epic Games, bunun üzerine 2024 yılının aralık ayında oyuncuya dava açmıştı. Şirket, oyuncunun birden fazla hesapta hile yaptığını öne sürmüştü.

Fortnite Competitive'ın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden kısa süre önce bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre mahkeme, oyuncuya 175 bin dolar (6.979.786 TL) para cezası verdi.

Bu parayı hayır kurumlarına bağışlayacaklarını belirten Epic Games, oyuncunun ise Fortnite'tan sonsuza dek yasaklandığı duyurdu. Bu cezanın oyundaki hileci sayısını azaltıp azaltmayacağı ise bilinmiyor.

Fortnite Fragmanı

Fortnite Nasıl Bir Oyun?

Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, en iyi battle royale oyunları arasında yer alıyor. 2017 yılının temmuz ayında satışa sunulan oyunda birden fazla mod bulunuyor. Bu modlar, oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor.

Ücretsiz olarak oynanabilen oyun başarılı oynanış sisteminin yanı sıra çizgi film tarzı grafikleriyle de öne çıkıyor. Oyunun PC, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android ve iOS sürümleri mevcut.