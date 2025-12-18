İki Büyük Marka Yeniden Bir Arada: Sürpriz İş Birliği Duyuruldu

Bildiğiniz gibi bilhassa Warzone tarafında, Ninja Turtles, Terminator ve Tomb Raider dahil pek çok iş birliği ile Lara Croft, T-800, Shredder ve daha sayısız önemli film ve oyun karakteri, futbolcu, şarkıcı ve hatta Godzilla ile Kong dahi oyuncular ile buluşmuştu. Şimdi de sıra bir kez daha Fallout serisine geldi.

Call of Duty ve Fallout İş Birliğinde İkinci Perde

Söz konusu iş birliği, Call of Duty serisi için aslında bir ilk olmayacak. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Fallout Sezon 1'in başlamasının ardından iki büyük marka bir araya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde başlayacan ve selefini geride bırakan ikinci sezonun ardından, bu yıl bir yenisi gerçekleştirilecek ve bunun oyuncular için heyecan verici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Resmi Call of Duty sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa, iş birliğinin başlama zamanı çok da uzakta değil. 8 Ocak 2026 veya 15 Ocak 2026 tarihinde yayınlanması beklenen birinci sezon için yayınlanacak ara güncelleme ile iki evren bir araya gelmiş olacak.

Şimdilik kesin detaylar verilmemiş olsa da kısa tanıtım videosu, Lucy MacLean, The Ghoul ve T-60 Power Armor karakterlerini operatör olarak oyuncular ile buluşturulacak. Diğer yandan, ilk iş birliği sırasında Modern Warfare 3, Warzone ve Warzone Mobile oyunlarında Vault-Tec ile güçlendirilmiş silah şablonları ve daha başka Fallout temalı eşyalara erişebilmenin mümkün olmasına bakılırsa, benzer içerikleri ikinci iş birliğinde de görebiliriz.

Bu yeni iş birliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Call of Duty için yapılan iş birlikleri hoşunuza gidiyor mu? Düşüncelerinizi bizimle ve takipçilerimiz ile yorum kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.