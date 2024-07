Activision Oyunları Ne Zaman Game Pass'e Eklenecek? Call of Duty Serisine Geri Sayım!

Activision'ın Microsoft tarafından satın almasından bu yana oyuncuların en büyük beklentisi, hakları Activision'da olan Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği yönündeydi ve bununla ilgili ilk ciddi gelişme gün yüzüne çıkmış olabilir.

Birkaç yeni rapor Activision oyunlarının Ağustos ayında Xbox Games Pass'e gelmeye başlayacağını iddia ediyor. İlk iddia eXtas1s tarafından eXputer forumlarında ortaya atıldı ancak WindowsCentral'dan Jez Corden da bu söylentiyi doğruladı.

eXtas1s'e göre Tony Hawk 1+2 Remake ve Spyro Reignited Triology, yakın gelecekte Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Activision, Oyunlarını Yavaş Yavaş Kütüphaneye Ekleyecek

Corden'in raporunda ayrıca Microsoft'un stratejisinin Activision'ın tüm geçmiş kataloğunu bir kerede yayınlamak değil, zamana yayarak yavaş yavaş eklemek olduğunun altı çiziliyor.

Activision'ın elindeki oyunlar her ne kadar kaliteli olsalar da oyuncuların ana beklentisi eski Call of Duty oyunları üzerine. Öyle ki hâlâ çok oyunculu modları da devam eden bir dizi Call of Duty oyunu böyle bir atılımda beklenmedik bir oyuncu artışı ve gelir ile karşı karşıya olabilir.

exTas1s'in aktardığına göre Activision'a ait kütüphaneye eklenecek ilk oyunlar şimdilik belli. Call of Duty oyunları için ise görünüşe göre en erken gelecek yılı beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

