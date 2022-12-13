Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 Final Maçlarının Tarihi Açıklandı

Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 final maçlarının tarihleri belli oldu. Yüz yüze gerçekleşecek olan turnuvanın biletleri çevrim içi olarak satın alınabilecek. Toplamda 1,7 milyon dolar tutarında ödül içeren turnuvaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası 2022 finalleri 15-18 Aralık tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde yüz yüze olarak yapılacak. Dünyanın dört bir yanından 16 adet takımın mücadele edeceği turnuva, Call of Duty: Mobile'ın resmi YouTube kanalı üzerinden de izlenebilecek.

Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 Final Maçları Tarihleri

15 Aralık

9:00 - 4:30 ET - 2022 Dünya Şampiyonası Finalleri 1. Gün

16 Aralık

12:00 - 4:00 ET - C.O.D.E. Bowl

17 Aralık

9:00 - 1:00 ET - Dünya Şampiyonası Finalleri 2. Gün

18 Aralık

9:00 - 1:30 ET - Dünya Şampiyonası Finalleri 3. Gün

1:30 - 8:00 ET - 2022 Call of Duty Ligi Büyük Finallleri

Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022'ye Katılacak Takımlar

Kuzey Amerika: Tribe Gaming, Luminosity, NYSL Mayhem

Latin Amerika: iNCO Gaming, SKADE, Influence Chemin

Hindistan: Godlike Esports, Team Vitality

Avrupa: STMN Esports, Nova Esports, STRUT Esports

Japonya: SCARZ

Çin: Q9, Wolves

Güneydoğu Asya: ALMGHTY, Smart Omega

Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 Ödülleri