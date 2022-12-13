Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 Final Maçlarının Tarihi Açıklandı
Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 final maçlarının tarihleri açıklandı. İşte çoğu oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen turnuvanın detayları!
Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 final maçlarının tarihleri belli oldu. Yüz yüze gerçekleşecek olan turnuvanın biletleri çevrim içi olarak satın alınabilecek. Toplamda 1,7 milyon dolar tutarında ödül içeren turnuvaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Call of Duty: Mobile Dünya Şampiyonası 2022 finalleri 15-18 Aralık tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde yüz yüze olarak yapılacak. Dünyanın dört bir yanından 16 adet takımın mücadele edeceği turnuva, Call of Duty: Mobile'ın resmi YouTube kanalı üzerinden de izlenebilecek.
Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 Final Maçları Tarihleri
15 Aralık
9:00 - 4:30 ET - 2022 Dünya Şampiyonası Finalleri 1. Gün
16 Aralık
12:00 - 4:00 ET - C.O.D.E. Bowl
17 Aralık
9:00 - 1:00 ET - Dünya Şampiyonası Finalleri 2. Gün
18 Aralık
9:00 - 1:30 ET - Dünya Şampiyonası Finalleri 3. Gün
1:30 - 8:00 ET - 2022 Call of Duty Ligi Büyük Finallleri
Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022'ye Katılacak Takımlar
- Kuzey Amerika: Tribe Gaming, Luminosity, NYSL Mayhem
- Latin Amerika: iNCO Gaming, SKADE, Influence Chemin
- Hindistan: Godlike Esports, Team Vitality
- Avrupa: STMN Esports, Nova Esports, STRUT Esports
- Japonya: SCARZ
- Çin: Q9, Wolves
- Güneydoğu Asya: ALMGHTY, Smart Omega
Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2022 Ödülleri
- 1. takıma 700.000 dolar
- 2. takıma 280.000 dolar
- 3. takıma 150.000 dolar
- 4. takıma 110.000 dolar
- 5 ve 6. takıma 80.000 dolar
- 7 ve 8. takıma 60.000 dolar
- 9’uncu’dan 12.ci takımlara 30.000 dolar
- 13’ünden 16. takımlara 15.000 dolar
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