LG'den Dünya'nın İlk 240Hz OLED Panele Sahip Oyun Monitörü Geliyor!

Oyuncuların gözdesi ve monitör ve TV'lerde Dünya markası olan LG'den yine bir ilk daha geliyor. Dünya'nın ilk ve tek OLED panele sahip 240Hz monitörlerini tanıtan LG, inovasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

LG tarafından üretilen Dünya'nın ilk 240Hz OLED paneline sahip yeni 27 ve 45 inç modelleri, en gerçekçi renkler ve sonsuz kontrastla birlikte üstün kendinden aydınlatmalı resim kalitesinin yanı sıra, bir rekora imza atarak, 0,03 milisaniyeden daha kısa yanıt süresi sunuyor. Bir oyuncunun ihtiyacı olan her özelliği içerisinde barındıran bu modellerle birlikte beklenen performans düzeyi bir kez daha LG tarafından sağlanıyor.

LG'nin 27 ve 45 inç Modele Sahip 240Hz Oyuncu Monitörleri

LG UltraGear OLED Oyun Monitörü, son çıkan oyunları beklenen performansla oynamak için gereken her şeyi sunuyor. QHD (2.560 x 1.440) çözünürlüklü OLED ekranı, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms (GTG) tepki süresi ile keyifli akıcı, düşük gecikmeli bir oyun deneyimi oyuncuları bekliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamının %98,5'ini kapsıyor ve oyun tasarımcılarının ve dijital sanatçıların vizyonunu tam olarak yakalayan canlı grafikler sağlıyor.

Aynı monitörün 45 inçlik modeli ise CES 2023 İnovasyon Ödülü'ne sahip. LG'nin 21:9 en boy oranına, WQHD (3.440 x 1.440) çözünürlüklü ekranına sahip ilk 45 inç kavisli OLED oyun monitörü olma özelliğini de taşıyan bu monitör, 1500.000:1 kontrast oranı ve %98,5 DCI-P3 kapsamı sunarak yalnızca ekrandaki aksiyonu canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda oyuncunun odağını artıran parlak renkler, derin siyahlar ve net görüntüler üretiyor.

Bugünden itibaren yalnızca ABD'de ön sipariş verilebilecek olan LG'nin yeni OLED oyun monitörleri, Ocak ayında Kuzey Amerika ve Asya'da, Şubat ayından itibaren ise Avrupa'da ve ülkemizde piyasaya sürülecek.