Call of Duty: Mobile 11. Sezon İçerikleri Açıklandı!

Yıl sonuna yaklaştığımız günlerde Call of Duty: Mobile, 2023'ün son sezonu olan 11. Sezon: Siren Song'u tanıttı.

7 Aralık'ta Türkiye saati ile 03.00'da başlayacak olan yeni sezon, oyunun 3. Mythic Operatörü Siren – Siren Şarkısı’nın çıkışı, yeni bir Miami Saldırısı haritası ve bazı çok özel tatil temalı hediyelerin yanı sıra 12 Günlük İnanılmaz Teklifler ve Call of Duty® Mobil Dünya Şampiyonası 2023 Finali’nin geri dönüşü de dâhil olmak üzere birçok coşkulu operatör, silah ve içerikle hem yeni sezonu hem de yeni yılı kutlayacak.

Call of Duty: Mobile 11. Sezon Tanıtımı

Call of Duty: Mobile 11. Sezon İçerikleri

Yeni Mitik Operator: Siren – Siren Şarkısı – Bir laboratuvarda mahsur kalan ve deneylere tabi tutulan Call of Duty: Mobile'ın 3. Efsane Operatör’ü Siren – Siren Şarkısı, oyunculara oyun alanını eşitlemeye yardımcı olacak yeni manevralar ve üst düzey Efsanevi özellikler sunan güçlü ve tehditkar bir operatördür.

– Bir laboratuvarda mahsur kalan ve deneylere tabi tutulan Call of Duty: Mobile'ın 3. Efsane Operatör’ü Siren – Siren Şarkısı, oyunculara oyun alanını eşitlemeye yardımcı olacak yeni manevralar ve üst düzey Efsanevi özellikler sunan güçlü ve tehditkar bir operatördür. Yeni Silah: Groza – İlk olarak Call of Duty®: Back Ops Cold War'da yer alan Groza, tam otomatik bir silah olup mükemmel kavrama hızı ve geliştirilmiş hasarın yanı sıra yüksek atış hızı ve makul hasar menziline sahiptir.

– İlk olarak Call of Duty®: Back Ops Cold War'da yer alan Groza, tam otomatik bir silah olup mükemmel kavrama hızı ve geliştirilmiş hasarın yanı sıra yüksek atış hızı ve makul hasar menziline sahiptir. Yeni Harita: Miami Saldırısı – Miami'deki tatillerden daha büyülü bir şey yoktur. Unutmayın, keyifli şekilde güneşli ve dekore edilmiş olsa da, daha dar alanları, binalarda, sokakta ve arka sokaklarda yoğun çatışmalara olanak sağlar.

Peki sizin Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.