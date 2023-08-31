Call of Duty: Mobile'ın 8. Sezon İçerikleri Açıklandı

Call of Duty: Mobile’ın 8. sezonu "Hata 404" tanıtıldı. Merakla beklenen yeni sezon, 6 Eylül’de Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak.

Yeni sezon, oyunculara yeni operatörler dâhil olmak üzere yeni ücretsiz ve premium içeriklerle donatılmış 50 kademeli yeni savaş bileti ödülleri kazanma fırsatı veriyor.

Call of Duty: Mobile 8. Sezon İçerikleri

6 Eylül’de Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Yeni Çok Oyunculu Harita: Kurohana Metropolis – Yepyeni, özel olarak hazırlanmış Çok Oyunculu Harita Kurohana Metropolis, yüksek teknoloji temasına ve hızlı ve çılgın bir tempoya uygun dar köşelere sahip küçük bir haritadır.

– Yepyeni, özel olarak hazırlanmış Çok Oyunculu Harita Kurohana Metropolis, yüksek teknoloji temasına ve hızlı ve çılgın bir tempoya uygun dar köşelere sahip küçük bir haritadır. Yeni Silah ve Bomba – İlk olarak Call of Duty: Black Ops 3'te yer alan Argus, küçük bir nişangâhtan ateş yayılımına sahip, aynı zamanda serbest nişan alırken de ölümcül isabetliliğe sahip bir av tüfeğidir. Ayrıca yeni bir öldürücü silah olan Misket Bombası da Sezon 8'e eklendi.

Ayrıca yeni sezonla birlikte oyunda çeşitli güncellemeler, iyileştirmeler, sezonluk görevler, çekilişler, temalı etkinlikler ve daha fazlası da oyuncuların beğenisine sunulacak.

Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu “Hata 404” ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Peki sizin Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.