Türkçe Destekli Mudang: Two Hearts'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Mudang: Two Hearts'ın sistem gereksinimleri neler? Splinter Cell'e benzeyen Mudang: Two Hearts kaç GB olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Mudang: Two Hearts'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Mudang: Two Hearts kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.
Mudang: Two Hearts Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Window 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX5500XT
Mudang: Two Hearts Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Window 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX5700
Mudang: Two Hearts Kaç GB?
Mudang: Two Hearts'ın yüklenebilmesi için en az 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Mudang: Two Hearts Fragmanı
Mudang: Two Hearts Çıkış Tarihi
En iyi TPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan MUDANG: Two Hearts 2026 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümüne Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden erişilebilecek.
Mudang: Two Hearts Nasıl Bir Oyun?
EVR Studio tarafından geliştirilen Mudang: Two Hearts, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak aksiyon macera oyunudur. Ji Jeongtae isimli askeri kontrol edeceğimiz oyunda teröristleri yok etmeye çalışacağız. Silahların yanı sıra yakın dövüş mekanikleri de olacak. İster gizli şekilde ister çatışarak ilerleyebileceğiz.