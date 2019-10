Call of Duty: Mobile’ın Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Birinci şahıs silahlı aksiyon oyunu Call of Duty’nin mobil sürümü Call of Duty: Mobile geçtiğimiz günlerde hem Android hem de iOS için yayınlandı. Call of Duty denildiğinde aklımıza ilk olarak Activision gelse de, Call of Duty: Mobile’ın yapımcısı Çinli Tencent şirketi oldu.

1 Ekim’de lansmanı yapılan oyun kısa süre içerisinde oldukça popüler hale gelmişe benziyor. Mobil indirmeleri takip eden istatistik firması Sensor Tower’ın paylaştığı verilere göre, Call of Duty: Mobile çoktan 20 milyondan fazla kez indirildi ve kullanıcıların oyun içi harcamaları toplamda 2 milyon dolara ulaştı.

Call of Duty: Mobile has racked up more than $2 million spent on 20 million installs so far, according to Sensor Tower estimates. This includes Activision and Garena's versions of the game. India leads with 14% of installs, U.S. is No. 9 with 9%. #callofdutymobile #callofduty pic.twitter.com/2ici0HBa9g — Sensor Tower (@SensorTower) 2 Ekim 2019

İlginç bir şekilde yeni mobil oyunun, kurulumların yüzde 14’ünü oluşturan Hindistan’da çok popüler olduğu görülüyor. Oyunun kurulduğu cihazların yüzde 9’u ise ABD’de bulunuyor.

Call of Duty: Mobile’ın lansmandan itibaren kısa sürece çok popüler hale geldiğini görmek oldukça etkileyici. Oyunun mobil sürümü, Call of Duty’nin 60 dolarlık (yaklaşık 340 TL) PC sürümünü satın alamayan kullanıcılara ücretsiz bir şekilde Call of Duty deneyimi yaşattığı için önümüzdeki dönemlerde de başarısını devam ettirecek gibi görünüyor.

Ücretsiz olarak oynanabilen Call of Duty: Mobile’da, Call of Duty serisinden çeşitli haritalar, modlar, silahlar ve karakterler yer alıyor. Call of Duty: Mobile’ı Google Play Store ve Apple App Store üzerinden ya da haberin en alt kısmında yer alan 'Call of Duty: Mobile (APK)' dosyasını mobil cihazlarınıza indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Call of Duty: Mobile Sistem Gereksinimleri

Birçok mobil oyun meraklısı, telefonlarının Call of Duty: Mobile’ı çalıştırıp çalıştıramayacağını merak ediyor. Neyse ki Activision’ın destek sayfasında bu soruya yanıt verildi, buna göre;

Android cihazlarında Call of Duty: Mobile oynamak isteyenlerin, cihazlarında en az 2GB RAM ’e ve Android 5.1 ya da daha güncel bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor.

cihazlarında Call of Duty: Mobile oynamak isteyenlerin, cihazlarında en az ’e ve ya da daha güncel bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor. iOS cihazlarında Call of Duty: Mobile oynamak isteyenlerin ise, iOS 9.0 ya da daha güncel bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor.

Ayrıca, Call of Duty: Mobile sadece 2GB RAM gerektirdiğinden, çeşitli Android telefonlar ve tabletlerle de uyumlu olacağını düşünüyoruz.

Eğer Call of Duty: Mobile ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız Activision Support (Activision Destek) bölümüyle iletişime geçebilirsiniz.