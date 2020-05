Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered PC ve Xbox One için Çıktı

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, aylar süren iddia, sızıntı ve söylenti silsilesinden sonra bu ayın başlarında satışa sunulmuştu. Ne var ki Activision ve Sony arasındaki anlaşmadan dolayı, öncelikli olarak PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Bugün itibarıyla PC (Battle.net) ve Xbox One kullanıcıları da Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oynamaya başlayabilecekler.

İlk olarak 2009 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan oyun, Call of Duty 4: Modern Warfare ile başlayan hikayeye kalınan yerden devam ediliyor. Amansız bir mücadelenin devam ettiği Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununda, dünyayı bütünüyle yok edecek olan bir tehdidin önünü kesebilmek için zamana karşı bir yarışın içine gireceksiniz.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Ne Yenilikler Getiriyor?

Activision ve Infinity Ward, aynı Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered gibi bu oyunda da görsel anlamda ayırt edici bir yenilik sunuluyor. Geliştirilmiş kaplama çözünürlüğü ve detay kalitesinin yanı sıra revizyondan geçirilmiş animasyonlar, yüksek kaliteli hale getirilmiş sesler , fiziksel tabanlı görüntü oluşturma, yüksek dinamik aralıklı ışıklandırma ve daha birçok yenilik göze çarpıyor. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X üzerinde 4K ve HDR destekleri de sunulacakken, PC versiyonunda ise bunlara ek olarak kare hızına kilit konulmayacak olması ve çok geniş ebatlı monitör desteği olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered şu anda Battle.net üzerinde €24.99, Xbox mağazasında da 169.5 TL'ye satılıyor.

PC ve Xbox One için çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.