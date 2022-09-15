Call of Duty: Modern Warfare 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri belli oldu. Paylaşılan minimum ve önerilen gereksinimler, duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan oyunun beta sürecinin sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için hangi donanım gerektiğini gösteriyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Önümüzdeki ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen CoD: Modern Warfare 2'nin beta süreci için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri paylaşıldı. Oyunu PlayStation üzerinden ön sipariş veren oyuncular, 16-20 Eylül tarihlerinde erişebilecek. PlayStation'daki açık beta süreci ise 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği yapımı ön sipariş veren tüm oyuncular 22-26 Eylül tarihlerinde erişim sağlayabilecek. Herkesin erişebileceği açık beta ise 24-26 Eylül tarihlerinde yapılacak. Peki, beta sürecinde oyunu sorun yaşamadan oynayabilmek için hangi donanım gerekecek?

Call of Duty: Modern Warfare 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen Ekran Kartı Sürücüleri: NVIDIA: 516.79 veya AMD: 21.9.1

Paylaşılan minimum sistem gereksinimlerine göre beta sürecinde problemsiz oyun deneyimi için en az Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1600X gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470'e ihtiyaç duyulacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen Grafik Sürücüleri: NVIDIA: 516.79 veya AMD: 21.9.1

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartı istenecek. En az Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X işlemcisine ihtiyaç duyacak yapım için 16 GB RAM gerekli olacak.

CoD: Modern Warfare 2 Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen Call of Duty: Modern Warfare 2, 28 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek.