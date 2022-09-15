EA Yeni Anti Hile Sistemi Duyurdu: FIFA 23 ile Gelecek

Electronic Arts (EA), yeni anti hile sistemi tanıttı. FIFA 23 isimli futbol oyunuyla beraber kullanılmaya başlanacak olan yeni sistem, hilecilere geçit vermeyecek. Böylelikle oyun deneyimi olumsuz yönde etkilenmeyecek. Tanıtılan sisteme dair merak edilen detaylar haberimizde.

Özellikle çevrim içi tabanlı oyunlarda sık sık hile yapan kişiler ile karşı karşıya kalınıyor. Bu durum, oyun deneyimini ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor. Geliştiriciler, oyun keyfini olumsuz yönde etkileyen hile yazılımları ile uzun süredir mücadele ediyor.

Oyun geliştiricilerinin hile yazılımlarıyla mücadelesinin son örneği Electronic Arts'ın yeni anti hile sistemine geçiş yapmasıdır. Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan EA, yeni sistemin duyurusunu gerçekleştirdi.

Yeni Anti Hile Sistemi FIFA 23 ile Kullanılmaya Başlayacak

EA, bilgisayar oyunları için geliştirdiği hile önleme sistemi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. EA AntiCheat (EAAC) olarak isimlendirilen yeni sistemin ilk olarak bu sonbahar mevsiminde piyasaya sürülmesi beklenen FIFA 23 adlı futbol oyununda kullanılacağı belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre yeni sistem her oyuna eklenmeyecek. Bunun yerine FIFA 23 gibi gerekli görülen oyunlara dahil edilecek. Böylece bazı kişilerin oyun keyfini mahvetmesine izin verilmeyecek.

Yeni hile sisteminin işletim sistemi çekirdeği yani kernel düzeyinde çalışacağı ifade edildi. Kernel, donanım ve yazılım arasında bir köprü görevine sahiptir. İşletim sistemi çekirdeği düzeyindeki hile önleme sistemleri, bazı güvenlik problemlerini de beraberinde getirebilir. Bu nedenle gizlilik ve güvenliğe önem veren bazı kişiler bu sistemleri eleştiriyor.

Paylaşılan bilgilere göre günümüzde birçok hile kernel düzeyinde çalışıyor. Bu sebepten ötürü normal kullanıcı modunda çalışan sistemler, oyunda hile yapıldığını algılayamıyor. Algılasa bile yaptırım uygulayamıyor.

Adil bir oyunu mümkün hâle getirmek ve hileler ile mücadele edebilmek için hile önleme sistemlerinin de çekirdek düzeyinde olması gerektiği ifade edildi.

FIFA 23 Ne Zaman Çıkacak?

FIFA 23, 30 Eylül 2022 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Stadia ve Xbox One platformlarına çıkacak.

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