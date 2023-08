Call of Duty: Modern Warfare 3 Haritaları Sizi Hayal Kırıklığına Uğratabilir!

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: Modern Warfare 3'ün çıkış tarihi ve fiyatı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Oyunun tam tanıtımı ise 17 Ağustos'ta Warzone'da gerçekleşecek. Lansmanda oyuncuların özel eşyalar ve ödüller kazanabileceği bir oyun içi etkinlik de düzenlenecek.

Lansman tarihine iki gün kala X'te (eski adıyla Twitter) bir kullanıcı, oyunun çok oyunculu haritalarıyla ilgili bilgi verdi. Paylaşımın altında kullanıcılar oyun hakkında sızdırılan bilgiyi eleştirdi.

X'te (eski adıyla Twitter) el_bobberto adındaki bir kullanıcı Modern Warfare 3'ün, Modern Warfare 2'deki haritaları kullanacağını öne sürdü. Oyunun herhangi bir orijinal çoklu oyuncu haritası sunmayacak olması bazı kullanıcıları sinirlendirdi.

As of now, every MWIII launch map is a remastered MW2 (2009) map. #MWIII