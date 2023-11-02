Call of Duty: Modern Warfare 3 Çıkmadan Hikaye Modu Videoları Sızdı!
Call of Duty: Modern Warfare 3 bugün içerisinde oynanabilir olacak ancak oyunun hikâye moduna dair videolar şimdiden sızmaya başladı. İşte detaylar!
Call of Duty: Modern Warfare 3'ün çıkışına az bir süre kaldı fakat oyunun hikâyesine önem veriyorsanız önümüzdeki birkaç saat boyunca internetten uzak kalmak isteyebilirsiniz.
Call of Duty: Modern Warfare 3 için ön sipariş verdiyseniz bugün oyuna erişebileceksiniz ancak oyunun hikâye moduna şu anda erişim olmamasına rağmen YouTube ve daha pek çok içerik platformunda hikâye modundan alınan kayıtlar dolaşıyor.
Call of Duty: Modern Warfare 3 Hikaye Modu Videoları Paylaşılıyor
Bir videoda içerik üreticilerden biri "Bir nedenden dolayı Modern Warfare 3 hikâye modunda erken erişimim var." diyor ve videolar çoktan yüklenmiş durumda.
Esasında bir oyunun çıkışına saatler kala bu tip videolar görmemiz oldukça normal ancak eğer hikâye modunu oynamak için bekliyorsanız şimdiden internette görecekleriniz için hazırlıklı olmanızda fayda var.
Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları
Oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi olan Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun hatıralarında iz bırakmış bir oyundur.
Peki siz yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 3 için heyecanlı mısınız? Oyundan beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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