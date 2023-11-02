Call of Duty: Modern Warfare 3 Çıkmadan Hikaye Modu Videoları Sızdı!

Call of Duty: Modern Warfare 3'ün çıkışına az bir süre kaldı fakat oyunun hikâyesine önem veriyorsanız önümüzdeki birkaç saat boyunca internetten uzak kalmak isteyebilirsiniz.

Call of Duty: Modern Warfare 3 için ön sipariş verdiyseniz bugün oyuna erişebileceksiniz ancak oyunun hikâye moduna şu anda erişim olmamasına rağmen YouTube ve daha pek çok içerik platformunda hikâye modundan alınan kayıtlar dolaşıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Hikaye Modu Videoları Paylaşılıyor

Bir videoda içerik üreticilerden biri "Bir nedenden dolayı Modern Warfare 3 hikâye modunda erken erişimim var." diyor ve videolar çoktan yüklenmiş durumda.

Esasında bir oyunun çıkışına saatler kala bu tip videolar görmemiz oldukça normal ancak eğer hikâye modunu oynamak için bekliyorsanız şimdiden internette görecekleriniz için hazırlıklı olmanızda fayda var.

Peki siz yenilenen Call of Duty: Modern Warfare 3 için heyecanlı mısınız? Oyundan beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.