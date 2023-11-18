Call of Duty Modern Warfare 3 Sezon 01 Başlıyor: Gelecek İçerikler Açıklandı!

Call of Duty Modern Warfare 3 Sezon 01'de, Modern Warfare 2'den (2009) alınan on altı yeniden düzenlenmiş haritanın arasına üç yepyeni haritanın katılacağı açıklandı.

Activision ayrıca Gunfight'ın Aralık ayında Sezon 01 yayınlandığında yeniden ortaya çıkacağını, zombilerin büyük bir güncelleme alacağını ve Urzikstan'ın Call of Duty: Warzone'da yayınlanacağını doğruladı.

Üç Yeni Harita Geliyor

MW3'e ilk sezonuyla birlikte üç yepyeni harita geliyor ve bunlardan ikisi Sezon 01 güncellemesi yayınlandığı andan itibaren kullanıma sunulacak:

Meat - East Bay Meats mezbahasını merkez alan bu kompakt haritada mahallenin en iyi kasabı olun.

Greece - Bir sahil kasabasını temel alan bu orta büyüklükteki Akdeniz esintili haritada sıradan bir ölümlü olmadığınızı kanıtlayın.

Sezon 01 Reloaded güncellemesi sırasında bahsi geçen üçüncü harita sonradan eklenecek:

Rio - Lüks bir alışveriş merkezindeki mücadelede parlak renklerin, dar alanların ve zarif sokakların tadını çıkarın.

Zombies Modu da Yenilikler Kazanıyor

Sezon 01 ile Zombies moduna da bazı yenilikler gelecek.

Dark Aether Rifts'e girin ve zamana karşı 'uğursuz ve kaotik bir mücadeleyle' savaşın

Kilidini açmak için zorlu olan yepyeni ve benzersiz edinim şemaları ile donatın

Darbe alan her düşmanı müttefikinize dönüştüren V-R11 silahını kullanın

Ve tabii ki battle royale modlarının tadını sevenler için Call of Duty: Warzone Aralık ayında Urzikstan'ı içerecek şekilde güncellenecek.

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