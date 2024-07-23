Beklenen Açıklama Geldi: Call of Duty: Modern Warfare 3 Xbox Game Pass'e Ekleniyor!

Aylardır süren söylentilerin ve spekülasyonların ardından Xbox, Call of Duty: Modern Warfare 3'ün tüm konsol ve PC oyuncuları için yarın Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu.

Yeni gelişme tam da Call of Duty: Modern Warfare 3 ve Warzone'un her iki oyuna da yeni haritalar, oyun modları ve operatörler ekleyen 5. sezon içeriğinin yayınlanmasıyla birlikte geldi.

Call of Duty: Modern Warfare 3, Yarın Xbox Game Pass'e Eklenecek

Microsoft'un Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış gününde Xbox Game Pass'te yayınlanacağını duyurmasından bu yana, hayranlar geçmiş Activision oyunlarının Xbox Game Pass kütüphanesine eklenip eklenmeyeceği konusunda spekülasyonlar yapıyordu ve şimdi bu halkanın ilki ortaya çıkmış oldu.

Keza daha öncelerde Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ve Xbox Başkanı Sarah Bond, şirketin Activision-Blizzard portföyünü Xbox Game Pass'e getirme niyetinde olduğunu defalarca belirtmişlerdi ve bu da bu yılın başlarında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenen Diablo 4 ile başlamıştı.

Call of Duty: Modern Warfare 3 yarın Xbox Game Pass'e eklenecek olsa da Microsoft diğer eski Call of Duty oyunlarını yakın zamanda kütüphaneye ekleyip eklemeyeceğini henüz teyit etmedi.

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