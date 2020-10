İstenmeyen Call of Duty: Modern Warfare PC İçerikleri Kaldırılabilecek

Call of Duty: Modern Warfare için bu hafta yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu yeni güncelleme, PC kullanıcılarını sevindirecek bir özellik ile geliyor. İstenmeyen Call of Duty: Modern Warfare PC içerikleri kaldırılabilecek. Detaylar haberimizde.

Activision ve Infinity Ward, Aralık ayında Call of Duty: Modern Warfare için Battle Pass ilekarşımıza çıkmışlardı. Mart ayında ücretsiz olarak yayınlanan Call of Duty: Warzone oyununun da dahil edildiği bu sistem ile oyunculara sezonluk olarak silah, mod, mod varyasyonu, araç ve haritanın dahil olduğu bir sürü yeni içerik sağlanıyor. Bu sayede hem bu iki oyuna olan ilgi sıcak kalıyor hem de oyuncu kitlesi git gide genişliyor. Ne var ki bu bir sorunu da beraberinde getiriyor: Alan sıkıntısı.

Her ne kadar Call of Duty: Warzone bağımsız olarak da yayınlanmış olsa da, Call of Duty: Modern Warfare oyununun da içeriğinde bulunuyor. Haliyle yayınlanan güncellemeler de devasa boyutlara ulaşabiliyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan kullanıcı BattleNonSense, iliştirdiği görsel ile Call of Duty: Modern Warfare oyunu için artık 250 GB kapasiteli bir sabit diskin yetmediğini dile getirmiş ve tek oyunculu ve çok oyunculu modların ve Call of Duty: Warzone oyununun birbirlerinden ayrılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya kulak veren Activision ve Blizzard Entertainment, PC kullanıcıları için ilaç olacak bir güncelleme yayınladı.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare oyununun Battle.net versiyonunda, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının aksine istenmeyen modların silinmesine imkan tanınmıyordu ama 1.28 güncellemesi ile artık bu da mümkün olabiliyor.

Call of Duty: Modern Warfare PC İçeriklerini Kaldırmak Mümkün Olacak

Yeni güncellemenin kurulumundan sonra, oyunu çalıştırmadan Battle.net hesabınıza giriş yapın. Sol taraftaki panelden Call of Duty: Modern Warfare oyununu seçip, sol üst köşeden Options menüsüne girin. Sonrasında yükleme penceresini açabilmek için Modift Install seçeneğine tıklayın. Game Content altındaki Modify Install’u seçtikten sonra da kaldırmak istediğiniz içeriği veya içerikleri seçin. Burada Call of Duty: Warzone hariç, tek oyunculu, çok oyunculu ve Special Ops modunu kaldırabilmek mümkün oluyor. Son olarak sırasıyla Confirm ve Start Install’u seçtikten sonra da işlemi tamamlamış oluyorsunuz.

Yeni güncelleme bu özelliğin yanı sıra Ground War, Gunfight, Deathmatch Domination + Drop Zone, Gun Game TDM ve HQ Firefight için Playlist güncellemesi getiriyor. HQ Firefight modunda, ekipler karargah ele geçirerek ve infazlar gerçekleştirerek puan eklemesi yapabiliyorlar. Ayrıca Blood Money Quads kaldırılırken Plunder Quads ekleniyor.

Son olarak, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone genelinde birçok hata çözümlemeleri de gerçekleştirilirken, ücretsiz oyundaki Kar98 silahının en düşük hasar değeri arttırılıyor ve SP-R 208 silahının da en düşük hasar değeri biraz daha düşürülüyor.