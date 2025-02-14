Call of Duty'den Bizi Çocukluğumuza Götürecek Yeni Güncelleme

Her sabah sobanın başında büyük bir keyifle izlediğimiz çizgi filmler şimdi sevdiğimiz oyunlara entegre oluyor. Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT), bu doğrultuda Call of Duty dünyasına katılacak ve yeni güncellemenin de kapılarını aralayacak.

Black Ops 6 oyuncularını büyük bir sürpriz bekliyor: Black Ops 6 ikinci sezonda yeni haritalar, oyun modları, silahlar ve Terminator temalı bir işbirliği paketinin yanı sıra, TMNT işbirliği de yer alacak.

Squid Game temalı paket ve Terminator işbirliği sonrası, şimdi de TMNT'nin oyuna dahil olması duyuruldu ki bu ilk defa olmuyor. TMNT'den Shredder karakteri 2022'deki Modern Warfare 2 oyununda yer almıştı. Bu defa tüm kaplumbağa ekibi oyuna geliyor.

TMNT Temalı Silahlar Eklenecek

Black Ops 6'nın Season 2 Reloaded güncellemesinin yakın zamanda TMNT temalı silahlar ve özel eşyalar getireceği yönünde söylentiler var. Yani çizgi filmden aşina olduğumuz kaykay, nunchaku ve katana gibi silahların oyuna eklenmesi muhtemel.

Call of Duty'nin X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda bir video paylaşıldı. Videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Tabii bu tarz cross-over paketler herkesin tarzı değil. Terminator işbirliğinin ardından bazı Black Ops 6 oyuncuları, bu tarz büyük işbirliklerinin oyunun dengesi üzerinde olumsuz etki yaratacağını savunuyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? TMNT'nin oyuna eklenmesi sizce heyecan verici bir gelişme mi yoksa oyundaki dengeleri bozacak bir güncelleme mi?