Overwatch 2'ye Sezon 15 Güncellemesi: Sevilen Özellik Geri Dönüyor

Popüler FPS oyunu Overwatch 2, sezon 15 güncellemesini resmen duyurdu.

Güncelleme ciddi şekilde oyunu değiştirecek bazı büyük değişiklikler içeriyor. Yetenek sistemi ve loot box'ların geri dönüşü, bu güncellemenin en dikkat çeken yenilikleri arasında. Ayrıca yeni kahraman görünümleri (skin) ve yeni isimler de oyuna eklenecek.

Yeni Perk Sistemi Geliyor

Sezon 15 ile birlikte yetenek sistemi oyun mekaniklerine dahil ediliyor. Her maçta, karakterinizin oynanışını değiştirecek iki fırsatınız olacak.

İlk etapta level atladığınız zaman küçük iyileştirmeler yapan bir küçük perk seçebileceksiniz; bu, pasif bir yetenek veya cooldown süresi gibi küçük avantajlar sağlayacak.

İkincisi ise daha büyük bir perk, bu da karakterinizin oyun tarzını önemli ölçüde değiştirmenizi sağlayacak. Örneğin, Torbjörn'ün "Level 3 turret"i veya tavanlara ve duvarlara yapışan turret seçenekleri gibi seçenekleri güçlendirebileceksiniz.

Loot Box'lar Oyuna Yeniden Eklenecek

Blizzard, Battle Pass sistemine loot box'ları geri ekliyor. Haftalık görevleri tamamladığınızda veya etkinlik ödülleri kazandığınızda loot box'lar kazanabileceksiniz.

Ücretsiz Battle Pass sahipleri bir Legendary Loot Box alırken, Premium Battle Pass sahipleri iki Legendary Loot Box kazanacak.

İlaveten her loot box'ta en az bir nadir ya da daha iyi bir öğe garanti olarak sunulacak. 5 kutuda bir muhteşem, 20 kutuda bir ise efsanevi öğe çıkacak.

Overwatch Yeni "Stadium" Oyun Modu

Sezon 16'da, Stadium adlı tamamen yeni bir oyun modu gelecek. Bu mod Counter-Strike 2 ve Valorant oyunlarından esinlendi.

Stadium modunda 5 kişilik takımlar olacak. Takımlar dövüşecek ve her turda para kazanacak. Kazanılan parayla turlar arasında yetenek özelleştirmeleri ve yeni gelişmeler elde edebileceksiniz. Oyun tarzınıza bağlı olarak birinci veya üçüncü şahıs bakış açısı seçme imkanınız da olacak.

Blizzard ayrıca oyun içi hayat kalitesini artıracak yeni özellikler de ekleyecek, bunlar arasında belirli kahramanları yasaklama ve harita oylama gibi seçenekler var.

Overwatch 15. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Sezon 15, 18 Şubat 2025'te başlayacak ve yeni özellikler ile kahramanlar, yıl boyunca kademeli bir şekilde eklenecek.