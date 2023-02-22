Call of Duty: Warzone Mobile App Store Sayfası Açıldı

Call of Duty: Warzone Mobile App Store sayfası oluşturuldu. Peki, battle royale türünün başarılı bir örneği olan Warzone'un mobil sürümü ne zaman piyasaya sürülecek? Söz konusu yapıma dair merak edilen detaylar haberimizde.

Popüler battle royale oyununun iOS sürümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda oyunun App Store sayfası açıldı. Merak içerisinde beklenen mobil oyun ile ilgili çeşitli bilgiler içeren App Store sayfasında mobil cihazlara yönelik özel etkinliklerin ve içeriklerin yer alacağı bilgisi bulunuyor.

Oyuncuların kontrol düzenini düzenleyebilmesi için çeşitli seçeneklere sahip olacağı söyleniyor. Android cihazların yanı sıra iPhone ve iPad üzerinden de oynanabilecek olan mobil oyunda nişan alma, fizik, animasyon ve sese kadar her şeyin optimize edildiği belirtiliyor.

Call of Duty: Warzone Mobile Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Duyurulduğu ilk günden itibaren sabırsızlıkla beklenen Call of Duty: Warzone Mobile isimli battle royale oyununun 15 Mayıs 2023 tarihinde mobil cihazlara gelmesi bekleniyor.

PUBG'nin tüm dünyada popüler hâle gelmesinin ardından çıkan battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da bulunuyor. Infinity Ward ve Raven Software tarafından geliştirilen CoD: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülmüştü.