Bethesda'dan Yeni Oyun: Mighty Doom Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Bethesda Mighty Doom isimli yeni bir oyun duyurdu. Duyuru kapsamında oyuna ait bir video paylaşıldı. Peki, Mighty Doom çıkış tarihi ne zaman? Şimdiden merakla beklenmeye başlanan yapıma dair detaylar haberimizde.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Bethesda tarafından duyurulan Mighty Doom Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için geliştiriliyor. Kanada merkezli Alpha Dog isimli oyun stüdyosunun üzerinde çalıştığı yapım, yüksek aksiyon düzeyi ile dikkat çekiyor.

Çizgi film tarzında grafiklere sahip olan mobil oyunda Mini Slayer ile tehlike dolu bir maceraya adım atacaksınız. Mighty Doom, diğer Doom oyunlarından farklı olarak üstten bakış açısına sahip. Oyunda ayrıca çeşitli boss'lar da olacak.

Çok basit bir oyun yapısına sahip olan yapımda seviye sistemi yer alacak. Seviye atladıkça becerilerin kilidi açılacak, donanım ve silah yükseltmesi yapılabilecek. Rogue-lite oynanışa sahip olacağı söylenen oyuna ait bir video da yayımlandı. 1 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Mighty Doom Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bethesda, duyuru sırasında oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Mighty Doom, 21 Mart tarihinde Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar için çıkacak. Bethesda tarafından hazırlanan Mighty Doom sayfası üzerinden ön kayıt oluşturabilirsiniz.

Mighty Doom olarak adlandırılan yeni mobil oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.