Call Of Duty: Warzone Oyuncu Sayısı Dudak Uçuklattı!

Call Of Duty: Warzone oyuncu sayısı dudak uçuklatıyor. Activision Blizzard, battle royale türündeki Call Of Duty: Warzone ile büyük bir başarının altına imza attı. Popüler battle royale oyununun oyuncu sayısı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Call Of Duty: Warzone Oyuncu Sayısı Ne Kadar?

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ile beraber tüm dünyada oldukça popüler hale geldi. Battle royale türünün oyuncular tarafından çok beğenilmesi üzerine oyun firmaları kollarını sıvadı ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi yapımlar çıkışını gerçekleştirdi. Battle royale oyunları arasında Call of Duty: Warzone da yer alıyor.

Infinity Ward ve Raven Software iş birliğinde geliştirilen Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok popüler hale gelen Call of Duty: Warzone, aslında Modern Warfare için bir mod olarak tasarlanmıştı fakat video oyunu tek başına ücretsiz bir şekilde çıkışını gerçekleştirmişti.

Business Wire tarafından paylaşılan bilgilere göre Call Of Duty: Warzone oyuncu sayısı 85 milyonu aştı. Popüler battle royale oyunu, yaklaşık beş ay önce 75 milyon oyuncu sayısına sahipti. Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite ise 350 milyon oyuncu sayısına sahip ancak Fortnite’ın 2017 yılında çıkışını gerçekleştirdiğini belirtelim. Warzone yalnızca dokuz ayda 85 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Paylaşılan bilgilere göre 2020 yılında 200 milyondan fazla oyuncu, Warzone, Modern Warfare, Black Ops Cold War ve hatta CoD Mobile oyunlarını oynadı. Activision, Black Ops Cold War’un Modern Warfare’den daha iyi performans göstermesini bekliyor. Bu durum, önümüzdeki yıl Call of Duty için daha da etkileyici oyuncu sayısı görebileceğimiz anlamına geliyor. Black Ops Cold War için çok yakında yayımlanacak olan birinci sezon ile birlikte yıl bitmeden daha fazla oyuncu sayısına ulaşılabilir. Şirket ayrıca Black Ops Cold War ile Warzone entegrasyonu sağlayacak.

Warzone Mobil Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz ay Reddit’te ortaya çıkan bilgilere göre 85 milyon oyuncu sayısı ile büyük bir başarı elde eden battle royale oyunu Call of Duty Warzone’un mobil sürümü 2021 yılının ortasında veya sonunda çıkışını gerçekleştirebilir.