2023'ün Başarısız Battle Royal Oyunu Şansını Bir Kez Daha Deneyecek

2023 yılında Güney Koreli stüdyo Wonder People tarafından sessiz sedasız mağazalardan çekilen Battle Royale oyunu Super People bir kez daha şansını deneyecek ve oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyun Steam üzerinde kapalı beta sürecine açılacak.

Oyunun bu defa daha güçlü ve iddialı olduğu konuşuluyor. Super People ilk çıkışında fena performans göstermemişti. Kısa sürede Battle Royale sahnesinde 4,3 milyon oyuncuya kadar ulaşmayı başarmıştı ancak Fortnite ve PUBG gibi dev yapımların arasında uzun süre tutunamadı. Bir yıl içinde oyunun fişi çekildi. Ancak diğer oyunlardan farklı olarak öne çıkan bir özelliği vardı ve bu yüzden sevilen bir oyundu.

Özel Güçlü Battle Royale Askerleri

Oyunun alametifarikası, klasik Battle Royale formülüne süper güçler eklemesiydi. Her oyuncu, farklı yeteneklere sahip bir "süper asker"i kontrol ediyor, maç ilerledikçe bu yetenekleri geliştirerek savaşın kaderini değiştirebiliyordu. Gatling Soldier ile mermi yağdırmak, Shotgun Master ile dar alanları süpürmek ya da Sniper ile gizlice avlanmak mümkün oluyordu. Bu sistem, her sınıfın kendine özgü oynanış sunduğu 14 farklı karakter sınıfına dayanıyordu.

Daha Kolay ve Kapsamlı Oyun Süreci

Yapımcı ekip Wonder People, oyunun yeni sürümünde eski hataları tekrar etmemeye kararlı. Yapılan açıklamaya göre, oyuncu deneyimini iyileştirmek için birçok yeni özellik geliştirilmiş. Hileyle mücadele için jüri sistemi eklenmiş, karakter dengeleri yeniden ayarlanmış ve savaş sırasında stratejiyi çeşitlendirecek yeni bir diriltme yeteneği getirilmiş.

Ayrıca yeni oyuncular için öğrenme süreci de kolaylaştırılmış. Girişteki karmaşayı azaltmak ve oyuncuları daha hızlı aksiyona sokmak için sadeleştirmeler yapılmış. Stüdyo, bu yeni versiyonun, ilk sürümdeki başarıyı temel alarak daha kalıcı bir yapı kurmasını sağlayacak.

Kapalı Beta Steam'de 19 Haziran'da Başlayacak

Bu oyuna tekrardan bir şans vermek isteyenler veya yeni bir deneyim elde etmek isteyenler için kapalı beta süreci 19 Haziran'da Steam üzerinden erişilebilir olacak.