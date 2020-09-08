Çankırı Valisi Uyardı: Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Artıyor!

Ülke genelinde COVID-19 vaka sayısında hızlı bir artış yaşanmaya devam ediyor. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, COVID-19 vaka sayıları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Çankırı Valisi Ayaz, il genelinde yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarının arttığını söyleyerek vatandaşları uyardı. Vali Abdullah Ayaz tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Çankırı'da Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayılarında Artış Yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül tarihinde son hafta günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında Çankırı da yer alıyordu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'ndan bu tarafa artış devam etmekteydi. Maalesef son 1 hafta içinde bu hızlandı. Vaka ve vefat sayılarımız artmakta, hastanemiz her gün daha fazla koronavirüs hastasını kabul etmekte" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte vatandaşlarımızdan öncellikle isteğimiz, önümüzdeki 15 gün her türlü gereksiz hareketten kaçınmaları" ifadelerini kullanan Çankırı Valisi Ayaz, "Evde kalmalarını, sosyal hayatlarına ara vermelerini, kesinlikle misafir kabul etmemelerini, gereksiz yere hiçbir şekilde dışarı çıkmamalarını, çıksalar da en kısa sürede evlerine dönmelerini ve özellikle hem dışarıda hem de kalabalık mekanlarda başkalarıyla muhatap olurken her zaman maske, mesafe kurallarına uymalarını, hijyene dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

HES kodu uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Bugünden sonra hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına 'HES Kodu' olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacaklar. 'HES Kodu' uygulamasında bir katılaşma, daha doğrusu kamusal alanlara girişte katılaşmaya gidiyoruz. Denetimlerimiz, sürekli olarak bizler, ekiplerimiz sahadaydık, buna devam edeceğiz. Düğünlerle ilgili olarak 81 il genelinde bir yasak geldi. Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirme yaptık, yeni değerlendirmelerimiz mutlaka olacak" şeklinde konuştu.