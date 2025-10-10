YouTube Devri Bitiyor mu? Büyük Gerileme Yaşandı

Canlı yayın platformlarının istatistikleri yayınlandı. Bununla birlikte şu anda canlı yayın hizmeti sunan platformlar arasındaki rekabet durumu da açıklığa kavuştu. En dikkat çekici kısım ise YouTube'un canlı yayın alanında gerilemesi oldu. Pazarda kendisine kıyasla yeni sayılabilecek platformların yükselişte olduğu görüldü.

YouTube Yıllar Sonra İlk Kez Geriledi

Streams Charts tarafından yayınlanan yeni istatistiklerle birlikte 2025 yılının üçüncü çeyreğinde canlı yayın platformları izlenme saatine göre sıralandı. YouTube, çeyrek bazında yüzde 10,6 oranında düşüş yaşadı. Bununla birlikte yıllar sonra pazar payı da ilk kez yüzde 50'nin altına düştü.

Paylaşılan bilgilere göre yılın üçüncü çeyreğinde tüm büyük platformlardaki toplam izlenme saati 29,45 milyar saate ulaştı. İkinci çeyreğe göre sadece yüzde 0,5'lik bir düşüş söz konusu oldu. Platform bazında değerlendirmek gerekirse YouTube'da 13,25 milyar saat izlenme saati elde edildi. Bu süre, platformun zirvede kalması için yeterli olsa da kalıcılığını garantilemedi.

Üçüncü çeyrekte YouTube'un hemen arkasından TikTok geldi. Çin merkezli ByteDance'e ait platform, Google'ın video paylaşım platformunu tahttan indirebilecek kadar önemli bir büyüme kaydetti. Öyle ki üçüncü çeyrekte 9,2 milyar saat izlenmeye ulaşarak yüzde 14,9 büyüme yakaladı ve pazar payının yüzde 31,2'sine sahip hâle geldi.

Paylaşılan istatistikler de bir diğer dikkat çekici nokta, Kick'in büyümesi oldu. Twitch'in karşısında ciddi bir rakip olarak görülen bu platform, yüzde 55'lik bir ilerleme kaydederek 1,7 milyar saat izlemeye ulaştı. Bu arada Twitch'in de oyun yayınlarında ciddi bir kayıp yaşadığı belirtildi. YouTube, TikTok ve Kick, e-spor alanında etkili isimler hâline gelmeye başladı.

Görünüşe bakılacak olursa canlı yayın platformlarının arasındaki rekabet artık hiç olmadığı kadar kızışmış durumda. Pazarda yeni sayılabilecek isimler, uzun zamandır kullanıcılara hizmet veren platformlara yetişmeye başladı. Bu eğilim aynı şekilde devam ederse pazarda birtakım değişiklikler meydana gelmesi kaçınılmaz. Peki, siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.