Yayıncılar Çok Sevecek: Canon'un Ücretsiz Canlı Yayın Uygulaması Çıktı

Fotoğraf makineleri ve kameralarıyla dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Canon, canlı yayın uygulaması yayınladı. Live Switcher Mobile olarak isimlendirilen uygulama sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Canon'un Canlı Yayın Uygulamasının Özellikleri

Canon'un yeni uygulamasında üç cihazı aynı anda kablosuz olarak bağlayabilir ve yalnızca tek dokunuş ile aralarında geçiş yapabilirsiniz. Bu özellikle birden fazla kamera açısı gerektiren yayınlarda oldukça kullanışlı olacaktır.

En iyi canlı yayın uygulamaları arasında yerini alan Live Switcher Mobile şu anda sadece iPhone ve iPad ile uyumlu çalışıyor. Desteklenen iOS ve iPad sürümleri arasında iOS 17, iOS 17, iOS 18, iPadOS 16, iPadOS 17 ve iPadOS 18 yer alıyor. Uygulama enteresan şekilde Canon'un kendi kameralarını desteklemiyor.

Kullanıcılar kamerada bir bakış açısının otomatik olarak farklı bir bakış açısına geçmeden önce kaç saniye kalacağına karar verebiliyor. Uygulama YouTube ve Twitch'in yanı sıra Facebook, X, Instagram ve hatta LinkedIn dahil birçok platform ile uyumlu şekilde çalışıyor.

Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak ücretli abonelik planı da sunuyor. Ücretsiz sürüm 720p çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca bu sürüm reklam ve filigran içeriyor. Filigranı ve reklamı ortadan kaldıran, 1080p maksimum çözünürlük sunan ve gelişmiş özelliklere sahip ücretli abonelik için aylık 18 dolar fiyat etiketi belirlendi.

Live Switcher Mobile, OBS Studio ve Streamlabs gibi uygulamalarla karşılaştırıldığında daha az işleve sahip olsa da yakında eksikleri kapatacaktır. Ayrıca yakında Canon kamera desteğinin de eklenmesi bekleniyor.

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