Canva Çıtayı Visual Suite 2.0 ile Yükseltti! Kod Yazmadan Uygulama Yapabilirsiniz

2013'te basit bir online tasarım aracı olarak yola çıkan Canva, şu anda 220 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip. 190 ülkede hizmet veriyor ve 100'den fazla dili destekliyor. Canva Create etkinliğinde tanıtılan Visual Suite 2.0 ile de bugüne kadar yapılan en büyük ürün lansmanını gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Canva artık yalnızca afiş ya da sunum hazırlama aracı değil; içinde yapay zeka ile çalışan bir asistan, kodlama yetenekleri, veri tablosu desteği ve kapsamlı görsel düzenleme araçları bulunan kapsamlı bir üretim paketi sunuyor.

Leonardo.Ai Yeni Fotoğraf Düzenleme Aracı

Canva geçen yıl Leonardo.Ai'ı satın almıştı. Bu yıl meyvelerini ciddi anlamda yemeye başladığı net olarak görünüyor.

Fotoğraf düzenleme aracında artık sadece arka plan silme işlemi değil, yüklenen görseli yapay zekanın da dokunuşuyla baştan yaratmak mümkün hale geldi. Üstelik bu fotoğraflar için dört farklı alternatif de alıyorsunuz, biraz Midjourney stili gibi.

Ayrıca ön plan düzenleme aracı sayesinde görseldeki öğeleri taşıyabilir, silebilir, yeniden renklendirebilir veya boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Canva AI ve Canva Code

Tüm bu yeniliklerin kalbinde ise Canva AI var. Bu asistan; günümüz yapay zeka sohbet botlarının çoğunun yapabildiği gibi metinden görsel oluşturabiliyor, tasarım fikirleri veriyor, hatta belge oluşturuyor. Üstelik elinizde referans olarak kullanabileceğiniz bir görsel varsa onu yükleyip çok daha iyi ve özelleştirilmiş sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

Diğer majör yeniliklerden biri de Canva Code. Anthropic'in de desteğiyle çalışan bu sistem sayesinde artık Canva üzerinden küçük uygulamalar, haritalar, oyunlar ya da etkileşimli yemek planları gibi mini projeler geliştirilebiliyor. Bu projeler bağlantı ile paylaşılabiliyor veya sunumlara gömülebiliyor.

İşin özü, Canva artık sadece bir tasarım platformu değil; her şeyi üretebileceğiniz çok yönlü bir yaratım stüdyosu oldu.